Sabah gazetesi yazarı Şeref Oğuz bugünkü "Not mafyası saldırıya geçti" başlıklı yazısında kredi derecelendirme kuruluşları ve bazı finans çevrelerinin Türkiye'de sandığı yönlendirmek için nasıl bir çalışma içinde oduklarını değerledirdi.



Oğuz'un yazısı şöyle:

Hem de üçü bir arada... Küresel kriz sabıkalılarından Standart&Poor's, Fitch ve Citi'nin Türkiye'deki kur hareketliliğini tahrik eden açıklamalarını okuduk. Tıpkı bundan önceki seçimde olduğu gibi, sandığı ekonomi üzerinden etkileme amacındalar.

Not mafyasının teyzesi olarak bilinen Moody's, 2001'de Türkiye'nin kredi notunu 6 puan birden indirerek krizi ateşlemiş ve o dönemde ülkeye büyük kayıplar yaşatmıştı.

İzleyen süreçte Ak Parti hükümetlerinin aldığı tedbirler, artan ihracat, katlanan milli gelir ile ekonomi güçlenmiş, not mafyasının sesi soluğu kesilmişti.

2011'de %8.8'lik büyümeye imza atan Türkiye, "2023 hedefleri" üzerinden gelişmiş ilk 10 ekonomi arasına girme hedefini ilan edince, not mafyası dâhil, pek çok yabancı kurum, yerli işbirlikçileriyle ortaklaşa operasyonları başlatmıştı.

Gezi gerginliği, 17-25 Aralık operasyonları, hangi merkezden geldiği belirsiz 5.5 puanlık faiz artışı, FETÖ haydutlarının 15 Temmuz işgal girişimi ve peş peşe gelen algı operasyonları... Önceki seçimlerde Türkiye'yi "Kırılgan Beşli" üyesi diye damgalayıp cari açığı yüzünden en kırılgan ülke ilan etmişlerdi.

Bunların hiçbiri işe yaramamış, seçimin ardından aynı çetelerin yaptığı yorumlar geceden sabaha dönüşerek "Türkiye yükselen yıldız" methiyesine evrilmişti. Şimdi önümüzde sandık var ve 24 Haziran'a dek benzeri algı operasyonlarının süreceği ortada...

Küresel haydutlardan bu aşamada piyasaları tedirgin etmeleri ve döviz üzerinden bu tedirginliği durgunluğa tevil için yeni saldırılar düzenlemeleri beklenebilir. Bize düşen sükûneti elden bırakmamak ve bildik senaryonun kaybeden figüranı olmamaktır.

15 DAKİKADA DOLARI FIRLATTILAR

Bazı çevreler özellikle Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu saatlerde yaptığı operasyonlar ile doları yükseltiyor.



Kerem Alkin bazı finans kurumları ve kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisi ve döviz üzerinde oynadığı oyuna dikkat çekerek Twitter'dan "Son 3 haftadır, Türkiye gece uykudayken yürütülen döviz kuru manipülasyonu çok yönlü yürütülüyor. Derecelendirme kuruluşları ve uluslararası finans kurumları üzerinden önce algı manipülasyonu, ardından gece sadece 15 dakikada dolar kurunu 10-15 kuruş fırlat. Bunu kabullenemeyiz!" açıklamasını yaptı.