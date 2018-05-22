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Bahisler yattı

, ’deki 13 kumarhanenin hesabı üzerinden 5 milyar doların na çıktığını belirledi. Hesapların bazılarının ’da olduğu anlaşıldı

Bahisler yattı
Mali Suçları Araştırma Kurulu () 'deki casinoları yakın markaja aldı. İncelemeler kapsamında, KKTC'deki 13 casino ve bu casinolara bağlı 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisinin hesap hareketlerinde tutarsızlık bulunduğu tespit edildi. Bu şirket ve yöneticiler adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda in na çıkarıldığı belirlendi. Arasında Bank Asya'nın da bulunduğu merkezli 7 da açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi. Söz konusu hesaplara, Türkiye'den düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MASAK raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, 100 milyon dolara tedbir konuldu.



5 MİLYAR DOLARLIK TRAFİK
Tedbir konulan hesaplarda bu zamana kadar 5 milyar doların üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye dönük bu hareketlerin de incelendiği bildirildi. Ayrıca, tedbir konulan hesaplara, yüklü miktarda para yatıran kişilerin tespit edildiği ve soruşturma kapsamında bu kişilerin de hesaplarına tedbir konulabileceği öğrenildi. Söz konusu hesaplara yatırılan yüklü miktardaki dövizin, kumar ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendiriliyor.
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