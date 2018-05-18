Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alan bina sayısının 723 bin 184'e ulaştığını açıkladı. En çok EKB sahibi binanın İstanbul, Ankara ve İzmir'de olduğunu belirten Öztürk, vatandaşların bina satın alırken, kiralarken mutlaka EKB belgesini sorması gerektiğini hatırlattı. 1 Ocak 2011'den önce yapı ruhsatı alan binaların 1 Ocak 2020'ye kadar EKB alması gerektiğini ifade eden Öztürk, "Aksi taktirde bu binaların alım-satım veya kiralama işlemleri yapılamayacak. 1 Ocak 2011'den sonra yapı ruhsatı alan binaların ise yapı kullanım izin belgesi alım aşamasında EKB'yi sunması gerekiyor" dedi.
EKB’li bina sayısı 723 bine ulaştı
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.