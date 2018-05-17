5 bin yeni öğretmen

atama müjdesiverdi. Yılmaz, "Bu yıl 25 binöğretmenimizi eğitim ailesiylebuluşturacağız. 5 bin öğretmeninmülakatları Haziran'dayapılacak. Bizim dönemimizdeataması yapılan öğretmen sayısıolacak" dedi. Bakanlık,geçtiğimiz günlerde resmi eğitimkurumlarında ek ders ücretikarşılığında görev yapanlararasındanatanacağınıduyurmuştu.