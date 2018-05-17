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5 bin yeni öğretmen

5 bin yeni öğretmen
Bakanı İsmet Yılmaz, atama müjdesi verdi. Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin öğretmenin mülakatları Haziran'da yapılacak. Bizim dönemimizde ataması yapılan öğretmen sayısı 610 bin olacak" dedi. Bakanlık, geçtiğimiz günlerde resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlar arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen atanacağını duyurmuştu.
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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