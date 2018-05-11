Ramazan’da eti ucuza yiyeceğiz

Gıda Bakanlığı, Ramazan ayında artan et talebi üzerine kırmızı et fiyatlarını yükseltmek isteyen spekülatörleri engellemek için harekete geçerken; Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yürütülen ucuz et projesini de sürdürecek. Bakanlık, 81 ilde mağazası bulunan 2 marketle daha anlaşma sağlayarak, BİM ve A101'le birlikte 4 marketin toplamda yaklaşık 20 bin şubesinden ucuz eti vatandaşın sofrasına ulaştıracak. ESK, ucuz et projesi kapsamında 81 ilde şubesi olan market zincirlerinden BİM ve A101'le anlaşarak, bu marketlerde ayda 6 bin ton olmak üzere, kuşbaşı etin kilosunu 31, kıymanın kilosunu ise 29 liradan satmaya başlamıştı. ESK proje kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 45 bin ton etin satışı gerçekleştirdi.
Betil BAŞ
Betil BAŞ
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