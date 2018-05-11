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’da eti ucuza yiyeceğiz

Ramazan’da eti ucuza yiyeceğiz
Gıda Bakanlığı, ayında artan et talebi üzerine kırmızı et fiyatlarını yükseltmek isteyen spekülatörleri engellemek için harekete geçerken; Et ve Süt Kurumu () tarafından yürütülen projesini de sürdürecek. Bakanlık, 81 ilde mağazası bulunan 2 marketle daha anlaşma sağlayarak, ve A101'le birlikte 4 marketin toplamda yaklaşık 20 bin şubesinden ucuz eti vatandaşın sofrasına ulaştıracak. ESK, ucuz et projesi kapsamında 81 ilde şubesi olan market zincirlerinden BİM ve A101'le anlaşarak, bu marketlerde ayda 6 bin ton olmak üzere, kuşbaşı etin kilosunu 31, kıymanın kilosunu ise 29 liradan satmaya başlamıştı. ESK proje kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 45 bin ton etin satışı gerçekleştirdi.


Betil BAŞ
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