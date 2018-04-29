Kıskandıran proje

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıldönümü olan 29 Ekim 2018'de tüm dünyaya armağan edilecek İstanbul Yeni Havalimanı (İYH), hizmete açıldığında Türkiye'yi turistik değerleri ve ticari potansiyeliyle Türk halkına yakışır bir şekilde temsil edecek. Tasarımı ve geliştirdiği projeleri henüz açılmadan ödülleri toplamaya başlayan İstanbul Yeni Havalimanı, "dünyanın sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı" olarak Türkiye'nin adını havacılık tarihine altın harflerle yazdıracak. İstanbul Yeni Havalimanı'nın 90 milyon yolcu kapasitesiyle hizmete açılacak olan ilk fazının yüzde 80'i tamamlandı.



ÜÇ ADET PİST VAR

İlk fazda, üç adet bağımsız paralel pist, taksi yolları, terminal binası, ödüllü hava trafik kontrol kulesi, haberleşme ve meteoroloji sistemleri ile diğer hizmet binaları yer alacak. Dört fazı tamamlandığında havalimanı 6 pist, iki terminal ve bir uydu terminaline ev sahipliği yapacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nda, 143 yolcu biniş köprüsü, 18 bini katlı ve 22 bini açık olmak üzere toplam 40 bin araç kapasiteli otopark alanı yer alacak. İlk yolcu terminal binası 1.4 milyon metrekare ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminal binası olacak. Projenin tüm fazları tamamlandığında yıllık yolcu kapasitesi 200 milyona ulaşacak. İYH, yaklaşık 100 havayolu şirketine hizmet verecek ve 350 noktaya uçuş gerçekleştiren yolcu ve yük taşımacılığında dünyanın yeni havacılık merkezi olacak.

TÜM DÜNYAYA DUYURULDU

Atatürk Havalimanı 29 Ekim'de İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına paralel tarifeli uçuş trafiğine kapanıyor. Dünyanın yeni havacılık merkezi olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda inşaatının yüzde 85'i tamamlanırken yeni havalimanı ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Yayınlanan bir NOTAM ile ilk kez resmen havada değişimin tüm dünyaya duyurusu yapılarak havacılar bilgilendirildi. Yayınlanan NOTAM ile taşınma operasyonu ve İstanbul Yeni Havalimanı ile Atatürk Havalimanı hakkında Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 'IATA' İşaretleyiçi Kodlarıya ilgili bilgilendirme notu paylaşıldı. NOTAM'a göre 30-31 Ekim 2018 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'ndan (LTBA) İstanbul Yeni Havalimanı'na (LTFM) taşınma operasyonu gerçekleştirileceği belirtildi. NOTAM'daki bilgilendirmelere göre operasyon kapsamında 31 Ekim 2018 saat 00:00 UTC(Türkiye saati ile 03:00) zamanı, IATA havalimanı kodlarının değişim ve yeni kullanıma başlanğıç zamanı olarak belirlendi. Havalimanı slotu(havayolu şirketlerine tahsis edilen izin) planlamaları için, IATA havalimanı kodları değişimine kadar olan 28-29-30 Ekim 2018 tarihleri süresince Atatürk Havalimanı'nda (LTBA) 'IST' IATA kodu kullanılacağı ve seviye-3 olarak slot tahsis işlemlerine devam edileceği ifade edildi.