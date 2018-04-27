TOKİ’nin yüzde 20 indirim kampanyasına ilgi büyük

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcıları için düzenlenen yüzde 20 indirim kampanyasına ilk gün 409 başvuru yapıldı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, ilk gün başvuran vatandaşların toplam 19 milyon 778 bin liralık borcu erken kapattıklarını ve tapularına kavuştuklarını açıkladı. TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlara yüzde 20 erken ödeme indirimiyle önemli bir fırsat sunduklarını kaydeden Ergün Turan, "100 bin lira borcu olan bir vatandaşımızın 18 Mayıs'a kadar borcunu kapatması halinde, 80 bin lira ödeyeceğini belirttik. Kampanyamız ilk gün oldukça ilgi gördü" dedi.



KISMİ ÖDEME MÜMKÜN

Bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını aktaran Turan, borcunun en az yüzde 25'ini ödemek koşuluyla vatandaşların indirim kampanyasından kısmi olarak yararlanabildiğini belirtti. Bu kapsamda 21 konut ve işyeri alıcısının kampanyadan yararlandığını bildiren Turan, kısmi ödemeyle vatandaşların 608 bin liralık borç kapattığını kaydetti.

0.99 FAİZLE KREDİ

TOKİ'nin 2018 yılı indirim kampanyasına kamu bankalarının destek verdiğini hatırlatan Turan, şunları söyledi: "Kamu bankaları, borçlarını kredi ile kapatacak vatandaşlarımıza yüzde 0.99'dan kredi imkanı sundu. 18 Mayıs tarihine kadar başvuru sayısının daha da artacağını düşünüyorum. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında, söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Kampanyamızdan, satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2016 yılı sonuna kadar başlamış konut ve işyerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmedi."