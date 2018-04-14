Bedava check-up

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Eyüp Gümüş, önümüzdeki dönemde her semte bir Aile Tıp Merkezi kurulacağını ve 80 milyonun tamamına check-up yapılarak her vatandaşın sağlık karnesinin çıkarılacağını açıkladı. Yeni dönemde yapılacak devrim niteliğindeki projeleri açıklayan Gümüş, sağlıkta dönüşümün tamamlandığını, sırada iyileştirme ve kalite olduğunu söyledi. Her semte bir Aile Tıp Merkezi kuracaklarını, uzman doktorlarla birlikte 5 aile hekiminin birlikte çalışacağını anlatan Gümüş, "Önce 80 milyon vatandaşımızın checkup'ını yapacağız. Yani tepeden tırnağa ne rahatsızlığı var, ileride ne sıkıntısı olabilir kontrol edeceğiz. Herkesin bir dosyası, karnesi olacak. Aile hekimleri ne kadar çok kronik hastalıkları engeller ve hastasına yerinde müdahale ederse o kadar çok performans ücreti alacak. Sigara içen hastasına sigarayı bıraktırmaya çalışacak, bırakmıyorsa akciğer hastalıkları yönünden takibe alacak. Şeker oranı çıkan hastasının kilosu ve yeme alışkanlıklarına bakacak, diyetisyene yönlendirecek" diye konuştu.
800 HEKİM ALINACAK
Önümüzdeki günlerde 700- 800 arasında yeni aile hekimleri alacaklarını ve bunların sözleşmesinde 15-24 saatleri arasında çalışma şartı olacağını kaydeden Gümüş, "Aile hekimlerinin itibarını da artıracağız. Uzmanlık eğitimleri vereceğiz. Gelirleri artacak" şeklinde konuştu. Bu sayede acillerde poliklinik hastası değil gerçek acil vakalar olacağını vurgulayan Gümüş, acil personeli için de performans sistemini kaldırarak sabit ücret uygulamasını getireceklerini sözlerine ekledi.
BAŞARILI DOKTORA 100 BİN TL
Esnek çalışma modeliyle şimdilik özel ve üniversite hastanesindeki en iyi doktorları devlet hastanelerine çekeceklerini ifade eden Prof. Gümüş, şöyle konuştu: "İlk etapta sağlık turizmi kapsamında yabancı hasta için sözleşmeli görevlendireceğiz. Devletin 20-25 yılda tecrübe kazanmış, alanında dünyaca tanınmış cerrahları, uzman doktorları var. Sayıları bin 500-2 bindir. Bu hocalarımızı özel hastaneler resmen kaptı. Şimdi biz devlet olarak en iyi doktorlarımıza ücretini ödeyerek tek sözleşmelik ameliyatlara çağıracağız. Yabancı hasta için ekibiyle birlikte gelecek ameliyatı yapacak. Biz devletteki doktorlarımızın özele gitmesini engellemek için şimdi bunların yaptığı işlemde ücreti 2 katına kadar çıkardık. Yani 30 bin liraya kadar ücret alabiliyorlar. Ancak özelde 100 bin liraya kadar gidiyorlar. Biz de devlet olarak gerekirse bu doktorlarımıza 100 bin lirayı ödeyeceğiz. Çünkü bu doktor aynı zamanda öğrenci, asistan eğitiyor. Hak ettiği kadar parasını devlet olarak biz verirsek özele gitmezler."
800 HEKİM ALINACAK
Önümüzdeki günlerde 700- 800 arasında yeni aile hekimleri alacaklarını ve bunların sözleşmesinde 15-24 saatleri arasında çalışma şartı olacağını kaydeden Gümüş, "Aile hekimlerinin itibarını da artıracağız. Uzmanlık eğitimleri vereceğiz. Gelirleri artacak" şeklinde konuştu. Bu sayede acillerde poliklinik hastası değil gerçek acil vakalar olacağını vurgulayan Gümüş, acil personeli için de performans sistemini kaldırarak sabit ücret uygulamasını getireceklerini sözlerine ekledi.
BAŞARILI DOKTORA 100 BİN TL
Esnek çalışma modeliyle şimdilik özel ve üniversite hastanesindeki en iyi doktorları devlet hastanelerine çekeceklerini ifade eden Prof. Gümüş, şöyle konuştu: "İlk etapta sağlık turizmi kapsamında yabancı hasta için sözleşmeli görevlendireceğiz. Devletin 20-25 yılda tecrübe kazanmış, alanında dünyaca tanınmış cerrahları, uzman doktorları var. Sayıları bin 500-2 bindir. Bu hocalarımızı özel hastaneler resmen kaptı. Şimdi biz devlet olarak en iyi doktorlarımıza ücretini ödeyerek tek sözleşmelik ameliyatlara çağıracağız. Yabancı hasta için ekibiyle birlikte gelecek ameliyatı yapacak. Biz devletteki doktorlarımızın özele gitmesini engellemek için şimdi bunların yaptığı işlemde ücreti 2 katına kadar çıkardık. Yani 30 bin liraya kadar ücret alabiliyorlar. Ancak özelde 100 bin liraya kadar gidiyorlar. Biz de devlet olarak gerekirse bu doktorlarımıza 100 bin lirayı ödeyeceğiz. Çünkü bu doktor aynı zamanda öğrenci, asistan eğitiyor. Hak ettiği kadar parasını devlet olarak biz verirsek özele gitmezler."
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