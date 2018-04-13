Türk Hava Yolları'nın bugüne kadarki en pahalı bileti yoğun talebinde etkisiyle ABD'nin Los Angeles kentine business class gidiş geliş bileti oldu.

Habertürk'ün haberine göre, Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçaklarla yapılan Los Angeles uçuşlarında business class'ta gidiş geliş seyahat etmenin bedeli 33.2 bin TL'ye kadar çıktı.

THY'nin özellikle ABD gibi bazı uzun uçuşlarında busines class bilet fiyatları zaman zaman yoğun talebin de etkisiyle dikkat çekici rakamlara çıkıyor.





ÇOK SAYIDA İRANLI TAŞIYOR

Türk Hava Yolları'nın bugüne kadarki en yüksek bilet fiyatı da Güney Kaliforniya'da Pasifik Okyanusu boyunca uzanan ve Melekler Şehri olarak da anılan Los Angeles hattında oldu.13 saat uçuş süreli Boeing 777 tipi uçaklarla İstanbul'dan business class gidiş geliş bilet fiyatı 30 bin TL'yi de geçti.

Talebinde etkisiyle 16 Nisan gidiş ve 24 Nisan dönüş olmak üzere business class sınıfında Los Angeles'a seyahat etmenin bedelinin 33.2 bin TL'ye kadar çıkması THY'nin bugüne kadar sattığı en pahalı bilet oldu. THY, İstanbul-Los Angeles karşılıklı uçuşlarında çok sayıda İran asıllı ABD'lileri transit olarak taşıyor.

HEDEFİMİZ DÜNYADA İLK 10...

THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Ekşi, Tüm Sivil Havacılar Derneği ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen, "Havacılık Yönetimi" Sempozyumu'na katıldı. THY'nin tarihsel gelişiminden bahseden Ekşi, "THY 1933'te kuruldu. İlk kurulduğunda sadece 5 uçakla 4 noktaya uçuş sağlanabiliyordu. Bugün THY, Türkiye'de her yere dünyada ise birçok yere uçuş sağlayabiliyor" dedi.

THY logosundaki yaban kazının da sembolik bir önemi olduğuna vurgu yapan Ekşi, "Logomuzdaki yaban kazı 1959'da geliştirildi. Yaban kazı en yükseğe çıkan ve okyanus ötesi uçabilen bir kuş, bugünkü vizyonumuza çok uygun" ifadelerini kullandı.

"THY DÜNYANIN EN ÇOK ÜLKEYE UÇAN FİRMASI"

THY'de dönüşümün 2003'te başladığını belirten Ekşi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'havayolu halkın yolu olacak' sözü THY'nin geçirdiği dönüşümün işaret fişeğidir. 2003'te 55 ülkede 103 noktaya sefer düzenliyorduk. THY, dünya genelinde tanınmayan, kalitesi olmayan ve rakipleriyle rekabet edemeyen bir konumdaydı. Dönüşümün başlamasıyla birlikte geldiğimiz noktada, dünyanın en çok ülkeye uçan havayolu şirketi olduk. Bugün THY, 121 farklı ülkeye sefer düzenliyor. Bu başarı THY'nin, Cumhurbaşkanımızın sözüyle üzerinde kurulan baskının kaldırılmasıyla yakalandı. Türk dış politikası gelişti ve büyükelçilik açılan her yere THY şubesi de açıldı" şeklinde konuştu.

THY DÜNYADA 13'ÜNCÜ AVRUPA'DA İLK 5'TE

THY CEO'su Bilal Ekşi, dünya gelirleri açısından THY'nin dünyada 13'üncü olduğunu, Avrupa'da ise ilk 5'te yer aldığını söyledi ve 2023 hedeflerini açıkladı. Ekşi şöyle devam etti:

"Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş 17'nci ülkesi olduğunu düşünürsek bu büyük gurur verici bir olay. Hedefimiz 2023'e kadar dünyada ilk 10'a, Avrupa'da ilk 3'e girmek.

"THY 3 KAT BÜYÜME SAĞLADI"

"Dünya genelinde de sivil havacılık gelişiyor. Ancak Türkiye, dünya geneline oranla 3 kat büyüme sağladı" diyen Ekşi, "Atatürk Havalimanı artık kapasitesini doldurdu. THY burada büyüyemiyor. 3'üncü Havalimanı açıldığında 5 paralel pisti ve 200 milyon yolcu kapasitesiyle hem Türkiye hem İstanbul dünyanın en büyük aktarma merkezi olacak" dedi.

Ekşi, gençleri THY'nin pilot yetiştirme programına kayıt yaptırmaya çağırdı.