Bodrum'da turizm sezonu, renkli görüntülerle açıldı. Avrupalı turistler, plajları doldurdu. Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Bodrum'a Norveç, İsveç, Hollanda ve Belçika'dan gelen turistler, sahillere akın etti. Turizmde sezon verilerinin iyi olduğunu belirten İngiliz tur rehberi Sue Harblen, şunları söyledi: "Yaklaşık 10 yıldır Ege ve Akdeniz'e Kuzey Avrupa turistlerini getiriyoruz. Zaman zaman ülkeler arasında yaşanan gerginlik turizmi etkilese de herhangi bir sıkıntı olmadığını iyi anlattığımızda dikkati çekebiliyoruz. Bu sezon İngiltere, Almanya, Norveç ve İsveç gibi ülkelerden turistler, Bodrum'u tercih edecek. Havaların güzel gitmesi ile turistler de erken gelmeye başladı. Bodrum'un tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri tesis ve hizmet kalitesi. Turistler gönül rahatlığı ile tatil yapabiliyor."
Bodrum hareketlendi
Ünlü tatil beldesi Bodrum, sezonu erken açtı. Avrupalı turistler plajları doldurdu
Etiketler: Bodrum , turist , Kuzey Avrupa , İsveç , akdeniz , ALMANYA , Belçika , Hollanda , İngiltere , TURİZM , Avrupalı
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.