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hareketlendi

Ünlü tatil beldesi , sezonu erken açtı. ler plajları doldurdu

Bodrum hareketlendi
Bodrum'da sezonu, renkli görüntülerle açıldı. ler, plajları doldurdu. Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü 'a Norveç, İsveç, Hollanda ve Belçika'dan gelen turistler, sahillere akın etti. Turizmde sezon verilerinin iyi olduğunu belirten İngiliz tur rehberi Sue Harblen, şunları söyledi: "Yaklaşık 10 yıldır Ege ve 'e turistlerini getiriyoruz. Zaman zaman ülkeler arasında yaşanan gerginlik turizmi etkilese de herhangi bir sıkıntı olmadığını iyi anlattığımızda dikkati çekebiliyoruz. Bu sezon , , Norveç ve gibi ülkelerden turistler, Bodrum'u tercih edecek. Havaların güzel gitmesi ile turistler de erken gelmeye başladı. Bodrum'un tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri tesis ve hizmet kalitesi. Turistler gönül rahatlığı ile tatil yapabiliyor."
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