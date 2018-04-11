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işçiye çifte kazanç

ya geçen işçiler hem ikramiye hem u alacak. Paralar yakında ödenecek

Taşeron işçiye çifte kazanç
Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin yüzü güldü. Kadro hayalleri gerçek olan taşeron işçiler, maddi kazanımlar da elde edecek. da sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçiler, ikramiye hakkına kavuştu. Taşeron işçiler, artık kamu işçilerine verilen yıllık 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödemesinden yararlanacak. 2 taksitte ödenmesi beklenen ikramiyenin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı, merakla bekleniyor. 4D kadrosundaki kamu işçileri, bu yıla ilişkin ikramiyelerinin ilk yarısını Ocak'ta almıştı, diğer yarısı da 8 Haziran'da verilecek. Kamu işçileri, iki taksitte toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ikramiye almış olacak. Taşeron işçilerin ikramiye tutarlarının da bu seviyelerde olması bekleniyor. Ancak ikramiye tutarları maaşlara göre farklı çıkabilecek. Kadroya geçen taşeron işçiler, a da kavuşacak. Halen kamu kurum ve kuruluşları, çalışanları için larla promosyon anlaşmaları yapıyor. Kamu çalışanları, bu kapsamda banka promosyonu alıyor. Kadroya geçen taşeron işçiler de, bulundukları kurumun promosyon anlaşması kapsamında ödeme alacak.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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