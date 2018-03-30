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Rakipler korktu

Rakipler korktu
Hizmete girdiğinde 'nin dünyaya açılan vitrini olacak İstanbul Yeni Havalimanı, Avrupa'daki diğer büyük havalimanlarının rekabet tedbirlerini artırmasına neden oldu. Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda kapasite artışı için çalışma başlatıldığı ve havalimanına üçüncü pistin inşa edilmesinin kararlaştırıldığı duyuruldu. Frankfurt Havalimanı da üçüncü bir terminali 2023 yılına kadar bünyesine katmayı hedefliyor. Ancak kısa bir süre önce terminalin G bölümünün bitirilmesi 3 yıl öne çekildi.
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