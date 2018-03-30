Rakipler korktu

Hizmete girdiğinde Türkiye'nin dünyaya açılan vitrini olacak İstanbul YeniHavalimanı, Avrupa'daki diğer büyük havalimanlarının rekabet tedbirlerini artırmasına neden oldu. Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda kapasite artışı için çalışma başlatıldığı ve havalimanına üçüncü pistin inşa edilmesinin kararlaştırıldığı duyuruldu. Frankfurt Havalimanı da üçüncü bir terminali 2023 yılına kadar bünyesine katmayı hedefliyor. Ancakkısa bir süre önce terminalin G bölümününbitirilmesi 3 yıl öne çekildi.
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