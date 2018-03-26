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kömürde atılım dönemi

kömür’ çağrısı yapan lideri ’nun hesabı yine şaştı. Yerli üretime karşı olanların başında CHP teşkilatı yer alırken, Bakanlığı 2018 için 100 milyon ton kömür hedefi koydu

Yerli kömürde atılım dönemi
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere pek çok alanda başlattığı leşme çalışmaları ile bir taraftan enerjide dışa bağımlılığı sonlandırmayı hedeflerken, diğer taraftan da işi yalnızca muhalefet etmek olan ile uğraşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli kömür üretimine ilişkin iddialarına karşı, "Senin teşkilatın yerli kömüre karşı çıkıyor, eylem yapıyor. Bir insan bu kadar mı cahil olur?" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bu yıl bakanlığının hedefine 100 milyon ton yerli kömür üretimi koydu. Madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi için yeni bir dönem başlatan bakanlık, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün sondaj kapasitesini ise bu yıl 1 milyon metreden 2 milyon metreye çıkarmaya çalışırken, başta olmak üzere maden yataklarını gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor. CHP Genel Başkanı 'nun, partisince Zonguldak'ta düzenlenen CHP Enerji Politikaları Zonguldak Taşkömürü Çalıştayı'nda yaptığı konuşma kendisi ile teşkilatının yerli enerji konusunda ne kadar tutarsız davrandıklarını ortaya koydu. Kılıçdaroğlu, kömürde yerli üretimin artırılması ve ithalatın azaltılması gerektiğini ifade ederken; CHP teşkilatı ise Trakya ve 'de yerli kömür ile çalışacak termik santrallerin yapımına engel olmak için her yolu deniyor.

Barış ŞİMŞEK
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