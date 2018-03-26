Yerli kömürde atılım dönemi

Enerji ve Tabii KaynaklarBakanlığı, başta yenilenebilir enerjikaynakları olmak üzere pek çok alandabaşlattığı yerlileşme çalışmaları ilebir taraftan enerjide dışa bağımlılığısonlandırmayı hedeflerken, diğertaraftan da işi yalnızca muhalefet etmekolan CHP ile uğraşıyor. CHP GenelBaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nunyerli kömür üretimine ilişkin iddialarınakarşı, "Senin teşkilatın yerli kömürekarşı çıkıyor, eylem yapıyor. Birinsan bu kadar mı cahil olur?" diyenEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanıBerat Albayrak, bu yıl bakanlığınınhedefine 100 milyon ton yerlikömür üretimi koydu. Madencilikfaaliyetlerinin geliştirilmesi için yenibir dönem başlatan bakanlık, MadenTetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nünsondaj kapasitesini ise bu yıl 1 milyonmetreden 2 milyon metreye çıkarmayaçalışırken, Zonguldak başta olmaküzere maden yataklarını gün yüzüneçıkarmayı amaçlıyor.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun,partisince Zonguldak'ta düzenlenen CHPEnerji Politikaları Zonguldak TaşkömürüÇalıştayı'nda yaptığı konuşma kendisiile teşkilatının yerli enerji konusundane kadar tutarsız davrandıklarınıortaya koydu. Kılıçdaroğlu, kömürdeyerli üretimin artırılması ve ithalatınazaltılması gerektiğini ifade ederken;CHP teşkilatı ise Trakya ve Eskişehir'deyerli kömür ile çalışacak termiksantrallerin yapımına engel olmak içinher yolu deniyor.
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