Havada şikayet var

Havayolu ile yapacakları seyahatleri sırasında uçuş iptali, gecikmeler ve uçağa kabul edilmeme gibi çeşitli nedenlerden dolayı mağdur olduklarını düşünen yolcular Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) toplam 3 bin 244 şikayette bulundu. 2017 yılana ait faaliyet raporunu yayınlayan SHGM, yolcuların yaptıkları başvurularla ilgili detayları da paylaştı. Havayolu şirketleri tarafından haksız bulunan ancak SHGM tarafından haklı bulunan yolcuların mağduriyetinin giderilmesi dikkat çekerken, en çok şikayet başvuruları ise uçağa kabul edilememe konusunda yapılıyor.
Uçuş iptali, rötarlar, alt-üst sınıfa yerleştirme gibi konularda mağdur edildiğini düşünen yolcular, geçen yıl posta ve SHGM'nin resmi internet sitesindeki çevrimiçi formdan 2 bin 312 şikayette bulundu. Bimer/Bilgi edinme üzerinden ise 932 şikayet geldi. Şikayetlerden 366'sının hava taşıma işletmelerince yolcu haklı olmasına rağmen olumsuz değerlendirildiği tespit edildi. Hava taşıma işletmelerin uçağa kabul edilememede olumsuz bulduğu 209 şikayetin 40'ını yine şirketlerce olumsuz bulunan 348 uçuş iptalin 212'si SHGM tarafından haklı bulundu. Bunun yanı sıra havayolu şirketlerinin olumsuz geri dönüş yaptığı 362 uçuş tehirinden 112'si ve alt sınıf üst sınıfa yerleştirme de ise 4 olumsuz bulunan başvurunun SHGM tarafından haklı bulundu.
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