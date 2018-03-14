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20 bin 239 memur alınacak

Kamu kurumları 20 bin 239 memur alımı için düğmeye bastı. Alımlarda başı 10 bin kişiyle , 7 bin kişiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çekiyor

20 bin 239 memur alınacak
Özel sektörün yanı sıra kamu da için kolları sıvadı. 20 bin öğretmen atamasını yapmaya hazırlanırken, kamu kurumları 20 bin 239 memur istihdamı için süreci başlattı. Polis Akademisi Başkanlığı () 10 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin, () 549, Aile Bakanlığı 155, 40 kişi alacak. Ayrıca tüm kurumlara 2 bin 500 engelli personel ataması yapılacak. YSK'nın alımına başvurmak için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Zabıt katibi kadroları için 2 yıllık, mühendislik kadroları için de 4 yıllık üniversite mezunu olmak gerekiyor. POMEM'e başvuru için ise lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı 'lerin birinden 'P3' puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS'den 'P93' puan türünden en az 70 ve üzeri puan alma şartı bulunuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin personel olarak; öğretmen, mühendis, pilot, güverte ve makine subayı alacak. KPSS'den 60 puanı bulunan adaylar başvurabilecek. 18-35 yaş arasındakiler alınacak.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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