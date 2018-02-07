Akkuyu’da ortaklık yapısı değişiyor

CENGİZ-Kolin-Kalyon (CKK) konsorsiyumu, yüzde 49 hissesini devralmayı planladığı Akkuyu NükleerGüç Santrali (NGS) ortaklığından çekilme kararı aldı. Edinilen bilgiye göre; CKK konsorsiyumu 4 bin 800 megavat kapasiteli ve yatırım bedeli 20 milyar doların üzerinde olan Akkuyu NGS'ye ortak olma konusunda Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom ile yaptığı görüşmelerde ticari konularda anlaşmaya varamadı. CKK konsorsiyumu, geçen yıl Haziran'da Rosatom ile santralin yüzde 49 hissesinin devrini öngören bir protokol imzalamış fakat sonrasında ana anlaşma için bir neticeye varılamamıştı. Rus gazetesi RBC'nin haberinde bu şirketlerin yerini kamuya ait Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) alabileceği ifade edildi.
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