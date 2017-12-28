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Kartlarda biriken puanlar silinmiyor

Kartlarda biriken puanlar silinmiyor
Yeni yıla sayılı günler kala ve kredi kartlarında biriken puanların gelecek yıla devredilip devredilemeyeceği merak konusu oldu. Banka yetkilileri, söz konusu puanların silinmeyeceğini, 2018'de de kullanılabileceğini ifade etti. Yetkililer, uygulamanın bankadan bankaya değişiklik gösterebileceğini belirtirken, kart sahiplerini, puanları konusunda bankalarını arayarak bilgi almaları konusunda uyardı.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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