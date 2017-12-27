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Kartla e-ticaret onayı için son 4 gün

Kartla e-ticaret onayı için son 4 gün
Kredi kartlarının internet üzerinden alışverişe kapatılmasına sayılı günler kaldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre, 17 Ağustos 2017 tarihinde internette kullanımına onay verilmemiş bireysel banka ve kredi kartları internet üzerinden alışverişe kapatılacaktı. Ancak bu tarihe birkaç gün kala, süre 31 Aralık 2017'e dek uzatılmıştı. Bu kararla birlikte artık kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece, banka ve kredi kartları elektronik ticaret işlemlerine kapalı üretilecek.
Etiketler:
  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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