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'dan çıktı

KHKdan ekonomi paketi çıktı
136 maddeli 696 sayılı 'nın önemli bir ayağını ekonomiye ilişkin düzenlemeler oluşturdu:
Askeri fabrika ve tersanelerin faaliyetleri için ASFAT A.Ş kuruldu.
Şeker Kurumu, TAPDK kapatıldı.
Savunma Sanayi Müsteşarlığı Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, proje süresi ile sınırlı sözleşmeli istihdam edebilecek.
Cazibe Merkezleri Programı Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülecek.
Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket ve alt fonlara dış borcun devri, dış borcun ikrazı ve Hazine geri ödeme garantisi konularında Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
Vakıflar Bankası'nın hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisseler bedel karşılığında Hazine'ye devredilecek.


Hazal ATEŞ
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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