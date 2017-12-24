Sevdiklerinizi mutlu edin

■ Yılbaşı demek, parfümlerde indirim demek! Hem kendinize hem de sevdiklerinize birer parfüm hediye edebilirsiniz.
■ Kıyafetten daha çok kozmetiğe para harcayan arkadaşınız için de tabii ki en iyi hediye kozmetik.
■ İlginç sweatshirtler efsane bir hediye olabilir.
■ Gözünüzü açtığınız andan itibaren takım elbiseyle gezen babanıza en uygun hediye, illa ki ihtiyacı olan kösele ayakkabı.
■ Fazla samimi olmadığınız; ama yine de hediye almanız gereken biri için ise yılbaşı konseptli çoraplar hem eğlenceli hem de uygun fiyatlı bir hediye olabilir.
■ Sizin çeşit çeşit, renk renk kabanlarınız varken, yıllardır aynı kabanı giyen anneniz için yepyeni, hem de modaya uygun bir kaban almaya ne dersiniz?
■ "Erkeklere hediye almak çok zor" diyenler için aksesuarlar her zaman kesin çözüm.
■ Kampüse giden tarz arkadaşlarınızın şekline şekil katacak sırt çantası alabilirsiniz.
■ Nasıl bir şey almak gerektiğine bir türlü emin olamadığınız biri varsa, kadın/ erkek fark etmez, en sağlam hediye atkı-bere-eldiven üçlüsü.
■ Yemek organizasyonu da olabilir. Bu hediyeden çok sürprize giriyor aslında ama kızlar hediye olarak sizden şık bir yerde ayarlanmış bir mekanda romantik bir yemek bekliyorlar.
■ Kolye de yüzük gibi düz değil anlamlı olmalı. Yani üstünde sizin için anlamlı bir şeyler yazmalı..
■ Fotoğraf albümü çeşitleri de artık bir hediye seçeneğine girdi. İkinizin beraber çekindiğiniz, güzel mutlu anlarınızla dolu bir fotoğraf albümü gerçekten iş görecektir.
■ Çik olata da önemli. Tabii ki de size gidip marketten çikolata alın demiyoruz. Süslü, farklı renklerde tatlarda ve farklı çeşitlerde çikolataların satıldığı bir çok pastacı var.
■ Film... Sevgilinizin tarzını biliyorsanız, onun daha önce izlemediği ve izlerken zevk alacağı bir film güzel bir hediye olabilir.
■ Ayakkabı. sanırım bu seçenek için kız arkadaşınızın ayak numarasını bilmeniz ve sevdiği tarzı yakalamanız gerekiyor beyler.
■ Vücut Bakım Setleri... Kadınlar güzel kokulara ve güzel kokmaya bayılırlar, vücut losyonları ve kremleri içinde olan bir set işinizi görür.
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