Sevdiklerinizi mutlu edin

2017'nin son günlerini yaşarken, hediye heyecanı da zirveye çıktı. Yılbaşının yaklaştığı şu günlerde herkes ne hediye alsam telaşına düştü. Şirketlerde, okullarda yılbaşı çekilişleri yapıldı. Sevgililer birbirlerine hangi hediyeyi alacaklarını düşünmeye başladı. Her insan özel günlerde hediye almaktan hoşlanır. Doğum günü, evlilik yıldönümü ve yılbaşı gibi özel günlerde hediye almak neredeyse gelenek haline geldi. Yılbaşı hediyesi seçerken kişisel zevklerin yanında hediye alacağınız kişinin zevklerini bilmek ve ona göre hareket etmek de çok elbette çok önemlidir. İşte bazı seçenekler:



■ Yılbaşı demek, parfümlerde indirim demek! Hem kendinize hem de sevdiklerinize birer parfüm hediye edebilirsiniz.

■ Kıyafetten daha çok kozmetiğe para harcayan arkadaşınız için de tabii ki en iyi hediye kozmetik.

■ İlginç sweatshirtler efsane bir hediye olabilir.

■ Gözünüzü açtığınız andan itibaren takım elbiseyle gezen babanıza en uygun hediye, illa ki ihtiyacı olan kösele ayakkabı.

■ Fazla samimi olmadığınız; ama yine de hediye almanız gereken biri için ise yılbaşı konseptli çoraplar hem eğlenceli hem de uygun fiyatlı bir hediye olabilir.

■ Sizin çeşit çeşit, renk renk kabanlarınız varken, yıllardır aynı kabanı giyen anneniz için yepyeni, hem de modaya uygun bir kaban almaya ne dersiniz?

■ "Erkeklere hediye almak çok zor" diyenler için aksesuarlar her zaman kesin çözüm.

■ Kampüse giden tarz arkadaşlarınızın şekline şekil katacak sırt çantası alabilirsiniz.

■ Nasıl bir şey almak gerektiğine bir türlü emin olamadığınız biri varsa, kadın/ erkek fark etmez, en sağlam hediye atkı-bere-eldiven üçlüsü.

■ Yemek organizasyonu da olabilir. Bu hediyeden çok sürprize giriyor aslında ama kızlar hediye olarak sizden şık bir yerde ayarlanmış bir mekanda romantik bir yemek bekliyorlar.

■ Kolye de yüzük gibi düz değil anlamlı olmalı. Yani üstünde sizin için anlamlı bir şeyler yazmalı..

■ Fotoğraf albümü çeşitleri de artık bir hediye seçeneğine girdi. İkinizin beraber çekindiğiniz, güzel mutlu anlarınızla dolu bir fotoğraf albümü gerçekten iş görecektir.

■ Çik olata da önemli. Tabii ki de size gidip marketten çikolata alın demiyoruz. Süslü, farklı renklerde tatlarda ve farklı çeşitlerde çikolataların satıldığı bir çok pastacı var.

■ Film... Sevgilinizin tarzını biliyorsanız, onun daha önce izlemediği ve izlerken zevk alacağı bir film güzel bir hediye olabilir.

■ Ayakkabı. sanırım bu seçenek için kız arkadaşınızın ayak numarasını bilmeniz ve sevdiği tarzı yakalamanız gerekiyor beyler.

■ Vücut Bakım Setleri... Kadınlar güzel kokulara ve güzel kokmaya bayılırlar, vücut losyonları ve kremleri içinde olan bir set işinizi görür.