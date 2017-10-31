 ;
Yol Durumu
  1. Bankalar kazanıyor
  2. Makro sepeti devirdi

Ek ikramiye için son 3 ay

Ek ikramiye için son 3 ay
Memur emeklileri dikkat! Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlara ek ödeme için başvuru süresinde geri sayım başladı. Memur emeklilerinin, 27 Ocak'a kadar mutlaka başvurusunu yapması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hak sahiplerine, kamuda 30 yılı aşan her hizmet yılı için ek ikramiye ödemesi yapıyor. Ödemeler başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde hesaplara yatırılıyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar