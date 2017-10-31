Ek ikramiye için son 3 ay

Memur emeklileri dikkat! Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlara ek ödeme için başvuru süresinde geri sayım başladı. Memur emeklilerinin, 27 Ocak'a kadar mutlaka başvurusunu yapması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hak sahiplerine, kamuda 30 yılı aşan her hizmet yılı için ek ikramiye ödemesi yapıyor. Ödemeler başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde hesaplara yatırılıyor.