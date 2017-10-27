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5 saniyede hasarı ödüyor

5 saniyede hasarı ödüyor
Anadolu Sigorta, Turbo Jet ile bir ilki gerçekleştirdi. Mobil uygulama 'Sigortam Cepte' üzerinden, bin liraya kadar olan cam- makine kırılması ve elektronik cihaz hasarlarını bildiren konut poliçesi sahipleri; ödemelerini, bildirimden sonraki 5 saniye içinde alabiliyor. Genel Müdür İlhami Koç, sigortacılıkta dijital dönüşümün önemine işaret ederek, "Teknolojiden her geçen gün daha çok faydalanıyoruz" dedi. Önceden raporlama süreçlerinin etkisiyle hasar ödemelerinin 5 güne kadar sürdüğünü anlatan Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı da Turbo Jet ile sürenin 5 saniyenin altına düştüğünü söyledi.

Tuğba DUMAN
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