5 saniyede hasarı ödüyor

Anadolu Sigorta, Turbo Jet ile bir ilki gerçekleştirdi. Mobil uygulama 'SigortamCepte' üzerinden, bin liraya kadar olan cam- makine kırılması ve elektronik cihaz hasarlarını bildiren konut poliçesi sahipleri; ödemelerini, bildirimden sonraki 5 saniye içinde alabiliyor. Anadolu Sigorta Genel Müdür İlhamiKoç, sigortacılıkta dijital dönüşümün önemine işaret ederek, "Teknolojiden her geçen gün daha çok faydalanıyoruz" dedi. Önceden raporlama süreçlerinin etkisiyle hasar ödemelerinin 5güne kadar sürdüğünü anlatan Genel Müdür Yardımcısı MehmetAbacı da Turbo Jet ile sürenin 5 saniyenin altına düştüğünü söyledi.
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