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kağıt, diş macunu üretiyor

Nokia kağıt, LG diş macunu üretiyor
Dünyanın en büyük ve şirketleri bugün ürünleriyle herkese hitap ediyor. Ancak bu büyük markalar ilk ticarete atıldıklarında bugünden çok farklı ürünlerle başlangıç yaptılar. Markaların ilk ürünleri sizi de şaşırtacak...


, kağıt dışında galoş da üretiyordu



Kore'nin gururu LG, hayata diş macunu üreterek başlamıştı.




Elektronik ürünler üreticisi Sharp, önceleri mekanik kalem üretiyordu.




Toyota markası, üretimi bugün de devam eden dikiş makinesi ile hayata başlamıştı.



IBM, biisayar çağı öncesi devasa hesap makineleri üretiyordu
Samsun g ilk olarak yakın ülkelere kurutulmuş balık, sebze ve meyve satmak amacıyla kuruldu.
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