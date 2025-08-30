SON DAKİKA
Üniversitelere e-Kayıt ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? 2025-2026 YÖK üniversite kayıt takvimi ve adım adım işlemler…

2025-2026 eğitim-öğretim yılı üniversite kayıt takvimi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklandı. Üniversite sınavlarının sona ermesi ve tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler artık kazanan adayların kayıt işlemlerine çevrildi. Peki e-Kayıt işlemleri ne zaman başlayacak ve nasıl gerçekleştirilecek? İşte 2025-2026 YÖK üniversite kayıt takvimi ve adım adım kayıt rehberi…

30 Ağustos 2025
2025-2026 akademik yılına adım atmaya hazırlanan üniversite adayları, kayıt tarihlerine odaklandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kazandıkları üniversitelere kayıt yaptıracak olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan üniversite e-Kayıt ve yüz yüze kayıt tarihlerini merak ediyor. Peki e-Kayıt işlemleri ne zaman başlayacak ve adım adım nasıl yapılacak? İşte 2025-2026 YÖK üniversite kayıt takvimi!

2025-2026 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için üniversite kayıt takvimini duyurdu. Adaylar, kazandıkları üniversitelere kayıtlarını hem e-Kayıt hem de yüz yüze seçenekleriyle gerçekleştirebilecek.

Elektronik ortamda kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 28 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. E-Kayıt ile öğrencilerin çoğu belge doğrulaması sistem üzerinden otomatik olarak yapılacağı için yüz yüze belge teslimine gerek kalmayabiliyor.

Elektronik kayıt yaptıramayan veya bizzat üniversiteye gitmek isteyen adaylar için yüz yüze kayıtlar 1-5 Eylül tarihleri arasında üniversitelerin öğrenci işleri dairelerinde yapılacak.

ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLAR

Bazı fakülteler özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul ediyor. Bu programlara başvuran adaylar, kayıt süreçlerini ilgili fakültelerin duyurularına göre takip etmeli ve üniversitelerin resmi web sitelerini düzenli olarak kontrol etmeli.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Üniversite kayıtlarında öğrencilerden istenen başlıca belgeler şunlar:

  • Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi
  • Kimlik kartı fotokopisi
  • Vesikalık fotoğraf
  • Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
  • Katkı payı veya öğrenim ücreti ödeme dekontu (devlet ve vakıf üniversitelerine göre değişiklik gösterebilir)

DERS SEÇİMİ VE HAZIRLIK SÜRECİ

Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, üniversitelerin akademik takvimine göre derslerini seçecek. Hazırlık sınıfı bulunan fakültelerde ise öğrenciler dil yeterlilik sınavına tabi tutulacak.

Yeni akademik yılın üniversitelerde Eylül ayının son haftasında başlaması bekleniyor. Ancak bu tarihler üniversiteden üniversiteye küçük farklılıklar gösterebilir.

