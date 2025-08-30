Üniversitelere e-Kayıt ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? 2025-2026 YÖK üniversite kayıt takvimi ve adım adım işlemler…

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

2025-2026 akademik yılına adım atmaya hazırlanan üniversite adayları, kayıt tarihlerine odaklandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kazandıkları üniversitelere kayıt yaptıracak olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan üniversite e-Kayıt ve yüz yüze kayıt tarihlerini merak ediyor. Peki e-Kayıt işlemleri ne zaman başlayacak ve adım adım nasıl yapılacak? İşte 2025-2026 YÖK üniversite kayıt takvimi!

(Kaynak: AA) 2025-2026 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için üniversite kayıt takvimini duyurdu. Adaylar, kazandıkları üniversitelere kayıtlarını hem e-Kayıt hem de yüz yüze seçenekleriyle gerçekleştirebilecek. Elektronik ortamda kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 28 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. E-Kayıt ile öğrencilerin çoğu belge doğrulaması sistem üzerinden otomatik olarak yapılacağı için yüz yüze belge teslimine gerek kalmayabiliyor. Elektronik kayıt yaptıramayan veya bizzat üniversiteye gitmek isteyen adaylar için yüz yüze kayıtlar 1-5 Eylül tarihleri arasında üniversitelerin öğrenci işleri dairelerinde yapılacak.