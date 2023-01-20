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    • Eğitim
    • 20.01.2023 08:53
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    • 20.01.2023 08:57
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    E-Okul giriş yap: 20 Ocak 2023 e-okul - e-karne notları! Lise, ilkokul ve ortaokul e- karne ekranı! Karneleri nereden göreceğiz?

    İlk dönemin sonuna gelinmesi ile birlikte öğrenciler ile velileri e Okul veli bilgilendirme sistemini aramaya başladı. E-Okul sisteminde dönem notları görüntülenir. e-Okul sistemine giriş https://eokulyd.meb.gov.tr/ üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sayfada iki giriş ekranı yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlıklı alana gerekli bilgileri girmeleri gerekiyor. Peki, karneler nereden görüntülenir? 20 Ocak 2023 e-okul- e-karne notlarını nasıl öğrenirim? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    E-Okul giriş yap: 21 Ocak 2023 e-okul - e-karne notları!

    E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 1. dönem karne notları için heyecan dorukta. Peki karne notu nasıl öğrenilir? E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır? VBS giriş sayfasına nasıl ulaşabilirim? 2022-2023 eğitim öğretim yılının 1.dönemi yarın sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini almaya hazırlanıyor. Karneler e-okul sistemi üzerinden e-karne olarak da görüntülenebilecek. Peki, karneler nereden görüntülenir? 20 Ocak 2023 e-okul- e-karne notlarını nasıl öğrenirim? İşte detaylar!

    E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

    E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

    Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

    Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

    Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

        E OKUL'DAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

        Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

        E-KARNE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

        e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.

        Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

        Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

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        Haberler Eğitim E-Okul giriş yap: 20 Ocak 2023 e-okul - e-karne notları! Lise, ilkokul ve ortaokul e- karne ekranı! Karneleri nereden göreceğiz?
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