E-Okul giriş yap: 20 Ocak 2023 e-okul - e-karne notları! Lise, ilkokul ve ortaokul e- karne ekranı! Karneleri nereden göreceğiz?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 1. dönem karne notları için heyecan dorukta. Peki karne notu nasıl öğrenilir? E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır? VBS giriş sayfasına nasıl ulaşabilirim? 2022-2023 eğitim öğretim yılının 1.dönemi yarın sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini almaya hazırlanıyor. Karneler e-okul sistemi üzerinden e-karne olarak da görüntülenebilecek. Peki, karneler nereden görüntülenir? 20 Ocak 2023 e-okul- e-karne notlarını nasıl öğrenirim? İşte detaylar!
E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.
Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.
Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.