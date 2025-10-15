PODCAST CANLI YAYIN

Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2026 İOKBS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

2026 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan bursluluk sınavı (İOKBS) için öğrenciler ve veliler başvuru tarihlerini takip ediyor. Maddi destekten yararlanmak isteyen binlerce öğrenci, sınavın ne zaman yapılacağını ve başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki 2026 İOKBS başvuruları ne zaman?

Giriş Tarihi:
Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2026 İOKBS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

Eğitim hayatına katkı sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav takvimiyle ilgili detaylar, MEB'in resmi açıklamalarıyla netlik kazanacak. Peki 2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı ve nereden yapılır? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2026 İOKBS (BURSLULUK SINAVI) NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) henüz 2026 yılı sınav takvimini paylaşmadığı için, 2026 İOKBS Bursluluk Sınavı'nın kesin tarihi şu anda belli değil. Ancak önceki yıllara bakıldığında, sınavın genellikle nisan ayının son haftasında gerçekleştirildiği görülüyor. 2025 İOKBS sınavı 27 Nisan 2025 Pazar günü yapılmıştı. Bu nedenle 2026 sınavının da benzer bir tarihte düzenlenmesi bekleniyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2026 İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 yılı İOKBS başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın takvimine göre, 2025 sınavı için başvurular 10 Şubat – 3 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu doğrultuda, 2026 İOKBS başvurularının da büyük olasılıkla Şubat 2026 döneminde başlaması öngörülüyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Kısacası, 2026 bursluluk sınavı ve başvuru tarihleri resmi olarak açıklanmadı; ancak geçmiş yıllara göre sınavın Nisan ayı sonlarında, başvuruların ise Şubat ayında yapılması bekleniyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İOKBS KAÇ DAKİKA VE KAÇ SORU VAR?
İOKBS, saat 10.00'da başlayacak ve ülke genelinde tek oturum halinde yapılacaktır. Sınavda, tüm sınıf düzeyleri için dörder seçenekli toplam 80 soru yer alacak. Öğrencilere bu soruları yanıtlamaları için 100 dakikalık bir süre tanınacaktır.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?
CANLI ANLATIM | Ateşkeste ikinci aşama! Takas yapıldı Refah kapısı bugün açılıyor
Ahmed Şara Rusya'ya gidiyor: Görüşmenin detayları ortaya çıktı! Rusya Esad'ı teslim edecek mi?
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama
Ergenekon kumpasından FETÖ’nün parmak izi çıktı! Deliller yeniden incelendi 6 şüpheli yakalandı
Her şey depremden sonra başladı! Ne dışarı çıkıyor ne yıkanıyor! Telefon bağımlısı Barış Özbay şaşkına çevirdi
Trump’ın Time krizi devam ediyor! Kel fotoğrafı çileden çıkarmıştı: Editörler “eğlendik” dedi
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
Meteoroloji'den 11 il için sağanak alarmı: İstanbul'da hava resmen buz kesecek! Jet akımları rotayı çevirdi, kutup soğukları cephede
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Fred kadro dışı kalmaktan son anda kurtuldu
Sabancı ailesinde boşanma depremi! 29 yıl sonra aynı mevsimde buluşamadıkları için boşandılar...
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi