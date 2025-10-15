Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2026 İOKBS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

Eğitim hayatına katkı sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav takvimiyle ilgili detaylar, MEB'in resmi açıklamalarıyla netlik kazanacak. Peki 2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı ve nereden yapılır? İşte merak edilenler…
2026 İOKBS (BURSLULUK SINAVI) NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) henüz 2026 yılı sınav takvimini paylaşmadığı için, 2026 İOKBS Bursluluk Sınavı'nın kesin tarihi şu anda belli değil. Ancak önceki yıllara bakıldığında, sınavın genellikle nisan ayının son haftasında gerçekleştirildiği görülüyor. 2025 İOKBS sınavı 27 Nisan 2025 Pazar günü yapılmıştı. Bu nedenle 2026 sınavının da benzer bir tarihte düzenlenmesi bekleniyor.
2026 İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 yılı İOKBS başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın takvimine göre, 2025 sınavı için başvurular 10 Şubat – 3 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu doğrultuda, 2026 İOKBS başvurularının da büyük olasılıkla Şubat 2026 döneminde başlaması öngörülüyor.