AÖL 1. dönem yazılı tarihleri 2025: Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi’nin 2025 yılı birinci dönem sınav takvimini yayımlayarak yüz binlerce öğrencinin beklediği soruyu netleştirdi. Aralık ayında yapılacak sınavlar üç oturum halinde gerçekleştirilecek ve öğrenciler sınav merkezlerine girişte kullanacakları belgeleri MEB’in resmi sisteminden temin edecek.

Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre, AÖL 1. dönem sınavları 20 ve 21 Aralık 2025 tarihlerinde ülke genelinde uygulanacak. Sınav süreci 20 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak, aynı gün saat 14.00'te ikinci oturum yapılacak.

Sınavlar 21 Aralık Pazar günü saat 10.00'daki üçüncü ve son oturumla tamamlanacak.

Sınav Giriş Belgeleri İçin Tarihler Belli Oldu

Öğrencilerin sınav merkezlerine girişte kullanacağı fotoğraflı sınav giriş belgeleri iki farklı tarihte erişime açılacak.

E-sınav adayları belgelerine 24 Kasım 2025'ten itibaren ulaşabilecek. Yazılı sınava girecek adayların giriş belgeleri ise 15 Aralık 2025 itibarıyla erişime açılacak.

Belgeler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci giriş bilgileriyle alınacak.

Sınava Girişte Kimlik Kontrolü Zorunlu

Adaylar sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu geçerli bir kimlik belgesiyle alınacak.

Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, yeni tip sürücü belgesi, geçerli pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı kabul edilecek.

