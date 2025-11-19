AÖL 1. dönem yazılı tarihleri 2025: Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta?

Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre, AÖL 1. dönem sınavları 20 ve 21 Aralık 2025 tarihlerinde ülke genelinde uygulanacak. Sınav süreci 20 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak, aynı gün saat 14.00'te ikinci oturum yapılacak.
Sınavlar 21 Aralık Pazar günü saat 10.00'daki üçüncü ve son oturumla tamamlanacak.
Sınav Giriş Belgeleri İçin Tarihler Belli Oldu
Öğrencilerin sınav merkezlerine girişte kullanacağı fotoğraflı sınav giriş belgeleri iki farklı tarihte erişime açılacak.
E-sınav adayları belgelerine 24 Kasım 2025'ten itibaren ulaşabilecek. Yazılı sınava girecek adayların giriş belgeleri ise 15 Aralık 2025 itibarıyla erişime açılacak.