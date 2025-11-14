PODCAST CANLI YAYIN

ALES 2026 SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI | ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavların başvuru tarihleri ne zaman? İşte 2026 ÖSYM takvimi

ÖSYM 2026 sınav takvimi ile ALES tarihleri açıklandı. ÖSYM’nin yayınladığı sınav takvimiyle birlikte ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri netleşirken, yılın akademik sınav gündemi de şekillendi. Peki ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavların başvuru tarihleri ne zaman? İşte merak edilenler…

2026 ALES sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı ve ALES/1, ALES/2, ALES/3 oturumlarına başvuracak adaylar için tarihler netleşti. Akademik kariyer hedefleyen lisansüstü adaylarının yakından takip ettiği ALES başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama zamanları resmi takvimle birlikte duyuruldu. İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2026 ALES takviminin tüm detayları…

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi erişime açıldı. Adaylar, yıl boyunca gerçekleştirilecek merkezi sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerine ilişkin tüm bilgilere osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor. Kurum, takvimin yayınlanmasıyla birlikte adayların sınav hazırlık süreçlerini daha planlı ve doğru şekilde yürütebilmeleri için önemli bir adım attı.

2026-ALES/1 TARİHLERİ

2026-ALES/1 sınavı, 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvuru süreci, 25 Mart – 2 Nisan 2026 tarihleri arasında adayların erişimine açık olacak.

Geç başvuru günü, 9 Nisan 2026 olarak belirlendi.

Sınav sonuçları, 5 Haziran 2026'da kamuoyu ile paylaşılacak.

2026-ALES/2 TARİHLERİ

2026-ALES/2 sınavı, 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.

Sınav başvuruları, 10–18 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru günü, 25 Haziran 2026 olarak açıklandı.

Sınav sonuçları, 14 Ağustos 2026'da ilan edilecek.

2026-ALES/3 TARİHLERİ

2026-ALES/3 sınavı, 29 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvuru süreci, 7–15 Ekim 2026 tarihleri arasında adayların erişimine açık olacak.

Geç başvuru günü, 21 Ekim 2026 olarak duyuruldu.

Sınav sonuçları, 17 Aralık 2026'da açıklanacak.

