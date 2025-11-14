ALES 2026 SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI | ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavların başvuru tarihleri ne zaman? İşte 2026 ÖSYM takvimi

2026 ALES sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı ve ALES/1, ALES/2, ALES/3 oturumlarına başvuracak adaylar için tarihler netleşti. Akademik kariyer hedefleyen lisansüstü adaylarının yakından takip ettiği ALES başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama zamanları resmi takvimle birlikte duyuruldu. İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2026 ALES takviminin tüm detayları…
ALES 2026 SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi erişime açıldı. Adaylar, yıl boyunca gerçekleştirilecek merkezi sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerine ilişkin tüm bilgilere osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor. Kurum, takvimin yayınlanmasıyla birlikte adayların sınav hazırlık süreçlerini daha planlı ve doğru şekilde yürütebilmeleri için önemli bir adım attı.
2026-ALES/1 TARİHLERİ
2026-ALES/1 sınavı, 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Başvuru süreci, 25 Mart – 2 Nisan 2026 tarihleri arasında adayların erişimine açık olacak.
Geç başvuru günü, 9 Nisan 2026 olarak belirlendi.
Sınav sonuçları, 5 Haziran 2026'da kamuoyu ile paylaşılacak.