ALES 2026 SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI | ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavların başvuru tarihleri ne zaman? İşte 2026 ÖSYM takvimi

2026 ALES sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı ve ALES/1, ALES/2, ALES/3 oturumlarına başvuracak adaylar için tarihler netleşti. Akademik kariyer hedefleyen lisansüstü adaylarının yakından takip ettiği ALES başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama zamanları resmi takvimle birlikte duyuruldu. İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2026 ALES takviminin tüm detayları…