2026 MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru tarihi belli oldu mu?

2026 yılı için Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tarihleri, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle kesinleşti. Binlerce adayın merakla beklediği MSÜ sınavı, belirlenen tarihlerde yapılacak. Sınav başvuruları ve sınav günü ile ilgili tüm detaylar ÖSYM tarafından paylaşıldı. Adaylar, bu tarihlere göre sınav hazırlıklarını planlayabilir. Peki 2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 yılı için Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tarihleri, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle kesinleşti. Binlerce adayın merakla beklediği MSÜ sınavı, belirlenen tarihlerde yapılacak. Sınav başvuruları ve sınav günü ile ilgili tüm detaylar ÖSYM tarafından paylaşıldı.

2026 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

ÖSYM, 2026 MSÜ sınav tarihini açıkladı. Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş yapmak isteyen adaylar, sınav ve başvuru tarihlerini öğrenerek hazırlıklarını buna göre düzenleyebilecek. ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026 yılında yapılacak tüm sınav takvimine 14 Kasım 2025 saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin resmî web sitesinden ulaşılabilecek.

Önemli Sınav Tarihleri:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): 20-21 Haziran 2026

Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 19 Temmuz 2026

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ): 1 Mart 2026

MSÜ Başvuruları Ne Zaman?

MSÜ sınavına başvurular 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar, bu tarihler arasında başvurularını ÖSYM üzerinden gerçekleştirebilecek.

MSÜ Geç Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Geç başvuru tarihi ÖSYM takvimine göre 3 Şubat 2026 olarak açıklandı.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

26 Mart 2026 tarihinde adaylar MSÜ sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

