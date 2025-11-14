2026 yılı için Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tarihleri, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle kesinleşti. Binlerce adayın merakla beklediği MSÜ sınavı, belirlenen tarihlerde yapılacak. Sınav başvuruları ve sınav günü ile ilgili tüm detaylar ÖSYM tarafından paylaşıldı.
2026 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU
ÖSYM, 2026 MSÜ sınav tarihini açıkladı. Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş yapmak isteyen adaylar, sınav ve başvuru tarihlerini öğrenerek hazırlıklarını buna göre düzenleyebilecek. ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026 yılında yapılacak tüm sınav takvimine 14 Kasım 2025 saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin resmî web sitesinden ulaşılabilecek.
Önemli Sınav Tarihleri:
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): 20-21 Haziran 2026
Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 19 Temmuz 2026
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ): 1 Mart 2026