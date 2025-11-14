2026 yılı için Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tarihleri, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle kesinleşti. Binlerce adayın merakla beklediği MSÜ sınavı , belirlenen tarihlerde yapılacak. Sınav başvuruları ve sınav günü ile ilgili tüm detaylar ÖSYM tarafından paylaşıldı.

(Anadolu Ajansı)

2026 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

ÖSYM, 2026 MSÜ sınav tarihini açıkladı. Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş yapmak isteyen adaylar, sınav ve başvuru tarihlerini öğrenerek hazırlıklarını buna göre düzenleyebilecek. ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026 yılında yapılacak tüm sınav takvimine 14 Kasım 2025 saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin resmî web sitesinden ulaşılabilecek.