2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları istatistiklerine göre bu yıl 300 binden fazla aday 170 puan barajını aşamadığı için 4 yıllık lisans programları yerine 2 yıllık önlisans programlarını tercih edebilecek. Ancak adaylar önlisans programlarıyla ilgili toplumda halaalgısı olduğu için bu programlara yerleşmek yerine 1 yıl daha bekleyip sınava yeniden hazırlanıyorlar. Oysaki iş dünyasının ara eleman ihtiyacını en çok önlisans programları uygulayan meslek yüksekokulları ( MYO ) karşılıyor. Öyle ki sağlık, lojistik, iş güvenliği, sivil havacılık gibi pek çok programda öğrencilerin daha okurken işleri hazır. Sırf bir lisans programına yerleşmek için 1 yıl kaybetmek yerine adayların bu programları gözden geçirmelerinde yarar var. Üstelik gerekli şartları yerine getiren öğrenciler 4 yıllık lisans programlarına da geçebiliyor. Türkiye 'de şu anda lojistik, sağlık alanındaki tüm programlar, yabancı dil programları, sivil havacılık, deniz ulaşımı, tekstil, moda tasarımı, çocuk gelişimi, iş sağlığı ve güvenliği, özel güvenlik, radyo ve televizyon programcılığı, bilişim sektörü ile ilgili programlar oldukça ilgi görüyor. Bu yıl önlisans programlarına 385 binden fazla kontenjan ayrıldı. Özel hastaneler çoğaldığı için sağlık alanındaki tüm programlardan mezun olanlar, sivil havacılığın, yerli ve milli insansız hava araçları teknolojisinin gelişmesi nedeniyle bu alandaki programlardan mezun olanlar rahatlıkla iş bulabilirler.

KAMPUS TECRÜBESİ

MYO'ların birçok programları da üniversitelerin yerleşkeleri içinde veriliyor. Böylece 2 yıllık öğrenciler de lisans programlarında okuyanlar gibi kampus hayatını da tecrübe etmiş oluyorlar. Ayrıca gerekli şartları yerine getiren öğrenciler 4 yıllık lisans programlarına da geçebiliyor. 2 yıllık ön lisans programlarıyla eğitim alan öğrenciler hem meslek sahibi oluyor hem de isterlerse mesleki gelişimlerini tamamlamak üzere gerekli sınavlarını vererek eğitimlerini lisans programları ile tamamlayabiliyor. MYO'ların üniversite çatısı altında yer alması, öğrencilerin eşit eğitim almasını ve üniversitelerin tüm akademik ve teknik altyapı imkanlarından faydalanmasına olanak veriyor.

HANGİ PROGRAMLAR DAHA POPÜLER?

Üniversitelerde yer alan 2 yıllık bölümlerden bazıları şunlar: Dijital Fabrika Teknolojileri, İnsansız Hava Aracı Operatörlüğü, Engelliler İçin Destek Programı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Medya ve İletişim, Rekreasyon Yönetimi, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Yeni Medya, Bankacılık ve Finans, Çocuk Gelişimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Turizm İşletmeciliği, Lojistik ve Taşımacılık, Organik Tarım İşletmeciliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, 3 Boyutlu Modelleme ve Animasyon.



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