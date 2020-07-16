LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. LGS tercih başvurularının ise Ağustos ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.