LGS sınav sonuçlarını yaklaşık 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisi heyecanla bekliyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bugün açıklandı. LGS, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılmıştı. LGS sınavına dair detaylar ve LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası haberimizde. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
LGS SINAV SONUÇLARI
Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
LGS SONUÇLARI BURADA AÇIKLANACAK
2020 LGS SINAVINA DAİR DETAYLAR
LGS, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla yapılmıştı. Öğrencilere sözel alandaki 50 soru için 75 dakika, sayısal alandaki 40 soru için ise 80 dakika süre verilmişti. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonucun açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde yapabilecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. LGS tercih başvurularının ise Ağustos ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.
LGS TERCİHLERİ YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Tercih uzmanı İsmail Kılıçarslan "Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?" sorusuyla ilgili detayları anlattı. İşte tercih uzmanından tavsiyeler