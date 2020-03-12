Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yapacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un açıklaması saat 20.30'da başlayacak.

Külliye'deki kritik koronavirüs toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ara tatilin öne alındığını açıklamıştı. Kalın yaptığı açıklamada, "İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler." dedi.