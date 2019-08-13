2019-2020 KYK ücretsiz karşılıksız burs ve kredi nasıl çıkar? Başbakanlık bursu alma şartları nedir? KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor. Gençlik ve spor bakanlığının bünyesinde hizmet veren kredi yurtlar kurumu kyk, her yıl öğrencilere başbakanlık bursu olarak bilinen karşılıksız burs ve öğrenin kredisi imkanı ile kalacak yurt imkanları sunmaktadır. Başbakanlık bursu almak isteyen öğrenciler başvurularını kyk bursu başvuru süreleri içerisinde yapmaları gerekmektedir.
2019-2020 KYK ücretsiz karşılıksız burs ve kredi nasıl çıkar?
YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı. Şimdi binlerce üniversiteli yurt ve burs olanaklarını araştırıyor. Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir. Yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2018 yılında KYK başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor. Peki 2019-2020 KYK ücretsiz karşılıksız burs ve kredi nasıl çıkar?
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