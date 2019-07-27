KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak? KPSS ÖABT sınavına saatler kaldı. Kamuya personel olarak atanmak isteyen adaylar sınava hazırlıklarını tamamladı. KPSS ÖABT sınavı bu sene 28 Temmuz'da uygulanacak. Geçtiğimiz gün sınav giriş yerleri açıklanmış, adaylar sınava nerede gireceklerini öğrenmişti. Şimdi sıra sınav aşamasında. Sınavı kaçırmak istemeyen adaylar, sınav saatini araştırmaya başladı. Peki, KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, bitecek? 2019 KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? SINAV SÜRESİ...
ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda KPSS ÖABT sınav süresi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
|Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
|Soru sayısı
|Sınav süresi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
|Matematik Öğretmenliği (Lise)
|75
|150 dakika
|Fizik Öğretmenliği
|Kimya Öğretmenliği
|(Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15))
|Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
|Türkçe Öğretmenliği
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|Tarih Öğretmenliği
|Coğrafya Öğretmenliği
|Biyoloji Öğretmenliği
|75
|120 dakika
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
|Rehber Öğretmen
|Beden Eğitimi Öğretmenliği
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
|(Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15))
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