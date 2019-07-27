Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 27.07.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 18:17

başlayacak, bitecek? 2019 ne kadar, kaç dakika?

KPSS ÖABT sınavına saatler kaldı. Kamuya personel olarak atanabilmek için uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav saatini beklemeye geçti. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 28 Temmuz'da uygulanacak KPSS ÖABT'nin oturum süresi merak ediliyor. Peki, başlayacak, bitecek? 2019 ne kadar, kaç dakika sürecek?

KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak?

KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak? KPSS ÖABT sınavına saatler kaldı. Kamuya personel olarak atanmak isteyen adaylar sınava hazırlıklarını tamamladı. KPSS ÖABT sınavı bu sene 28 Temmuz'da uygulanacak. Geçtiğimiz gün sınav giriş yerleri açıklanmış, adaylar sınava nerede gireceklerini öğrenmişti. Şimdi sıra sınav aşamasında. Sınavı kaçırmak istemeyen adaylar, sınav saatini araştırmaya başladı. Peki, KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, bitecek? 2019 KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? SINAV SÜRESİ...

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda KPSS ÖABT sınav süresi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Soru sayısı Sınav süresi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği (Lise) 75 150 dakika
Fizik Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
(Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15))
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
Türkçe Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği 75 120 dakika
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Rehber Öğretmen
Beden Eğitimi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
(Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15))

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriKPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, bitecek? 2019 KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar, kaç dakika?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri