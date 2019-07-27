KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak? KPSS ÖABT sınavına saatler kaldı. Kamuya personel olarak atanmak isteyen adaylar sınava hazırlıklarını tamamladı. KPSS ÖABT sınavı bu sene 28 Temmuz'da uygulanacak. Geçtiğimiz gün sınav giriş yerleri açıklanmış, adaylar sınava nerede gireceklerini öğrenmişti. Şimdi sıra sınav aşamasında. Sınavı kaçırmak istemeyen adaylar, sınav saatini araştırmaya başladı. Peki, KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, bitecek? 2019 KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? SINAV SÜRESİ...

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda KPSS ÖABT sınav süresi ile ilgili şu ifadelere yer verildi: