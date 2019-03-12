Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Diyanet işleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2019 DİB-MBSTS) başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından başvuru yapamayanlar için bugün geç başvuru işlemleri alınıyor. Sınav için geri sayım başlarken, başvuru yapamayanların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı geç başvuru ücreti ne kadar? 2019 DİB-MBSTS sınavı ne zaman yapılacak?

DİB-MBSTS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

DİB-MBSTS geç başvuruları 12 Mart Salı günü alınıyor. Geç başvuru ücreti 225, TL olup, başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https:/ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

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SINAV NE ZAMAN?

Sınav, 13 Nisan 2019 tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

Sınava girecek adaylar, 150,00 TL olan sınav ücretini, 19 Şubat - 01 Mart 2019 tarihleri arasında yatıracaklar.