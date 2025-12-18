PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye masada! Bakan Fidan ABD'de Gazze toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'de düzenlenecek Gazze konulu toplantıya iştirak edecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Fidan, yarın ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin katılımıyla ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami şehrinde düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'de düzenlenecek Gazze konulu toplantıya iştirak edecek.

MIAMI'DE GAZZE TOPLANTISI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Fidan, yarın ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerin katılımıyla ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami şehrinde düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak.

Toplantı vesilesiyle diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmeler de gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğandan Gazze mesajı: Eğilmeden bükülmeden Filistinin yanındayızBaşkan Erdoğandan Gazze mesajı: Eğilmeden bükülmeden Filistinin yanındayız

