Trump'tan dikkat çeken Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Birkaç gün içinde Putin ve Zelenskiy görüşmezse ne olacağını göreceksiniz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladığı basın toplantısında, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD Uzay Komutanlığı Karargahı'nı Colorado'dan Alabama'ya taşınacağını duyurmak için bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "Putin ile konuştum. Çok ilginç şeyler öğrendim" dedi.

DİKKAT ÇEKEN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI AÇIKLAMASI
Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarına değinen Trump, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz. Ne yapacaklarını ve ne olacağını göreceğiz. Bunu çok yakından takip ediyorum. Aslında birkaç hafta önce Başkan Putin ile çok iyi bir görüşme yaptık. Bakalım bundan bir sonuç çıkacak mı? Çıkmazsa, farklı bir tutum alacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Geçen hafta iki ülke arasında 7 bin, daha doğrusu 7 bin 313 asker kaybı yaşandı. Bunun hiçbir sebebi yoktu. Onlar Rus ve Ukraynalı askerler. Bunun sona ermesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"BU ÜLKEYİ KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜM VAR"
Chicago'ya asker gönderip göndermeyeceği sorulan Trump, "Illinois Valisi beni ararsa, bunu yapmayı çok isterim. Şimdi, yine de yapacağız. Bunu yapma hakkımız var. Bu ülkeyi koruma yükümlülüğüm var ve bu, yerel muhalefete rağmen Chicago ve Baltimore'a müdahaleyi de içeriyor" dedi.

"BU ÜLKENİN OKULDA SİLAHLI SALDIRILAR KONUSUNDA BÜYÜK BİR SORUNU OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Okullardaki silahlı saldırılarla ilgili soruya da yanıt veren Trump, "Bu ülkenin okulda silahlı saldırılar konusunda büyük bir sorunu olduğunu biliyoruz. Demir kapılar yapılabileceğini söylüyorlar ama bu çok pahalı. Bunun yerine, orduda veya Ulusal Muhafız'da görev yapmış öğretmenlere silah taşıma izni verilmesini düşünüyorum" diye konuştu.

"BİDEN AYLARCA TOPLANTI YAPMADI"
Hafta sonu internette kendisinin öldüğüne dair dolaşan iddialara da değinen Trump, iddiaları "sahte haber" olarak nitelendirerek, "Bu sahte haber. Bu yüzden medyanın güvenilirliği çok düşük. Potomac Nehri'nin yakınında sahip olduğum kulüpte bazı kişileri ziyaret ettim. Ayrıca Daily Caller'a röportaj verdim. Çok sayıda basın toplantısı yaptım, hepsi başarılıydı. Sonra iki gün boyunca hiçbirine katılmadım ve 'Onda bir sorun olmalı' dediler. Biden aylarca toplantı yapmadı. Onu göremezdiniz. Ve kimse onun bir sorunu olduğunu söylemedi" dedi.

"ÇİN'İN BİZE İHTİYACI VAR"
Çin'de düzenlenecek olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da katılacağı askeri geçit töreninin kendisine meydan okuma olup olmadığı sorulan Trump, "Hiç de değil. Çin'in bize ihtiyacı var ve Başkan Xi ile çok iyi ilişkilerimiz var. Çin'in bize ihtiyacı, bizim onlara ihtiyacımızdan çok daha fazla" yanıtını verdi.

