Günlerdir ortada yoktu! Beyaz Saray duyurdu: Trump “öldü” iddialarının ardından ilk kez kamuoyuna çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili spekülasyonlar devam ederken Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
TRUMP SPEKÜLASYONU "ÖLDÜ" İDDİASI
Trump geçtiğimiz hafta salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından kamuoyuna çıkmaması ile öldüğüne yönelik iddialar patlak vermişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in halefiyet açıklaması iddiaları alevlendirirken Trump cumartesi günü Beyaz Saray'ın bahçesinde torunu ile golf oynarken görüntülenmişti.
GÖRÜNTÜ VERDİ AMA NE HALDE!
Trump'tan ikinci görüntü ise dün akşam geldi. Trump'ın yeni görüntüde de yorgun ve bitkin hali dikkat çekmişti.