PODCAST CANLI YAYIN

Günlerdir ortada yoktu! Beyaz Saray duyurdu: Trump “öldü” iddialarının ardından ilk kez kamuoyuna çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki “öldü” spekülasyonlarının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkacak. Geçtiğimiz salı gününden bu yana kamuoyuna çıkmayan ve öldüğüne yönelik iddiaların ardından iki görüntüsü ortaya çıkan Trump’ın sürpriz bir açıklama yapacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Günlerdir ortada yoktu! Beyaz Saray duyurdu: Trump “öldü” iddialarının ardından ilk kez kamuoyuna çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili spekülasyonlar devam ederken Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump'ın elinde gizemli morluk, ReutersTrump'ın elinde gizemli morluk, Reuters

TRUMP SPEKÜLASYONU "ÖLDÜ" İDDİASI

Trump geçtiğimiz hafta salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından kamuoyuna çıkmaması ile öldüğüne yönelik iddialar patlak vermişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in halefiyet açıklaması iddiaları alevlendirirken Trump cumartesi günü Beyaz Saray'ın bahçesinde torunu ile golf oynarken görüntülenmişti.

Trump'ın son görüntüsü, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTrump'ın son görüntüsü, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

GÖRÜNTÜ VERDİ AMA NE HALDE!

Trump'tan ikinci görüntü ise dün akşam geldi. Trump'ın yeni görüntüde de yorgun ve bitkin hali dikkat çekmişti.

Trump'ın cumartesi günü çekilen görüntüsü, AFPTrump'ın cumartesi günü çekilen görüntüsü, AFP

TRUMP PAYLAŞTI: HİÇ BU KADAR İYİ HİSSETMEDİM

79 yaşındaki Trump, sağlık durumuyla ilgili günlerce süren spekülasyonların ardından elindeki gizemli koyu morlukların görüldüğü fotoğraflarla ilgili sert bir çıkış yaptı. Pazar akşamı Truth Social'da paylaştığı kısa bir gönderide "HAYATIMDA HİÇ BU KADAR İYİ HİSSETMEDİM" yazdı.

Trump, EPaTrump, EPa

BEYAZ SARAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

ABD Başkanı hakkında spekülasyonlar devam ederken Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Beyaz Saray'ın günlük programında "Başkan bir duyuru yapıyor" başlığıyla yer alan bir yazı dikkat çekti. Trump'ın ABD saatiyle 14:00'te sürpriz bir konuşma yapması bekleniyor.

ABD’de gündem Trump öldü iddiası! Resmi açıklama yok fotoğraf var: Donald Trumpın nerede olduğu anlaşıldıABD’de gündem Trump öldü iddiası! Resmi açıklama yok fotoğraf var: Donald Trumpın nerede olduğu anlaşıldı

ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktıABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şi Cinping ayakta karşıladı dünya manşete taşıdı! Başkan Erdoğan’ın Çin’deki temasları gündeme damga vurdu
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler hakim karşısında | Milyonlarca liralık kamu zararı
Gözleri Karadeniz
Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıkladı! Üniversite yurt başvuruları başladı | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
Karabük ve Kastamonu'daki yangın ne durumda? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Yüzde 1400 artıran bile var! Başkan Erdoğan’dan "rayiç bedel" talimatı: Mağduriyetin önüne geçilecek!
Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var
Belçika Filistin’i tanıyacağını duyurdu! BM Genel Kurulu'na günler kala açıkladılar
Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Vali Gül kontrol altına alındığını açıkladı | 17 iş yeri zarar gördü
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz!
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Hatay'da teşekkür Mamak'ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu
Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Rekor transfer! Uğurcan Çakır 36 milyon euro karşılığında Galatasaray'da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
Bu nasıl güzellik! Gözleri KaraDeniz’in Güneş’i Özge Yağız’ın ablası kardeşini gölgede bıraktı!