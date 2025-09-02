Günlerdir ortada yoktu! Beyaz Saray duyurdu: Trump “öldü” iddialarının ardından ilk kez kamuoyuna çıkıyor

Trump'ın cumartesi günü çekilen görüntüsü, AFP

TRUMP PAYLAŞTI: HİÇ BU KADAR İYİ HİSSETMEDİM

79 yaşındaki Trump, sağlık durumuyla ilgili günlerce süren spekülasyonların ardından elindeki gizemli koyu morlukların görüldüğü fotoğraflarla ilgili sert bir çıkış yaptı. Pazar akşamı Truth Social'da paylaştığı kısa bir gönderide "HAYATIMDA HİÇ BU KADAR İYİ HİSSETMEDİM" yazdı.