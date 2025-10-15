Trump’ın Time krizi devam ediyor! Kel fotoğrafı çileden çıkarmıştı: Editörler “eğlendik” dedi

Time dergisinin Donald Trump kapağı ABD Başkanı'nı çileden çıkarmıştı. Derginin editörleri Trump'ın tepkisini çeken fotoğrafı bilinçli şekilde seçtiklerini söyledi.
KEL FOTOĞRAF TRUMP'I ÇİLEDEN ÇIKARDI
Trump Time dergisinin kapağındaki fotoğrafını "şimdiye kadar çekilmiş en kötü fotoğraf" olarak nitelendirdi. Kamera açısından dolayı Trump kel gibi görünüyor.
Time dergisinde yayımlanan konuyla ilgili makalede Gazze'deki ateşkesin Trump'ın ikinci döneminin imza başarısı olduğu belirtilse de Trump kapaktaki fotoğrafına odaklandı.
Salı günü saat 01.30'da Truth Social'da, Mısır'daki bir barış zirvesinden ABD'ye dönerken takipçilerine şunları yazdı:
Time Dergisi benim hakkımda nispeten iyi bir hikaye yazdı ancak fotoğraf tüm zamanların en kötüsü olabilir.
TIME AÇIKLADI: BİLEREK YAPTIK ÇOK GÜLDÜK
İngiliz Daily Mail ise fotoğraf seçiminin Time çalışanlarının bilinçli bir hamlesi olduğunu yazdı.
Time dergisinden bir kaynağa ulaşan Daily Mail, "Evet, bilerek yaptık, biz de buna güldük" cevabını aldıklarını belirtti.