Trump’ın Time krizi devam ediyor! Kel fotoğrafı çileden çıkarmıştı: Editörler “eğlendik” dedi

Trump paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

KEL FOTOĞRAF TRUMP'I ÇİLEDEN ÇIKARDI

Trump Time dergisinin kapağındaki fotoğrafını "şimdiye kadar çekilmiş en kötü fotoğraf" olarak nitelendirdi. Kamera açısından dolayı Trump kel gibi görünüyor.

Time dergisinde yayımlanan konuyla ilgili makalede Gazze'deki ateşkesin Trump'ın ikinci döneminin imza başarısı olduğu belirtilse de Trump kapaktaki fotoğrafına odaklandı.

Salı günü saat 01.30'da Truth Social'da, Mısır'daki bir barış zirvesinden ABD'ye dönerken takipçilerine şunları yazdı: