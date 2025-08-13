Son Dakika
AFAD açıkladı: 6.1 sonrası Balıkesir'de bin 235 artçı deprem meydana geldi!
Texas’ta tehlikeli madde taşıyan tren raydan çıktı: 35 vagon devrildi

ABD’nin Texas eyaletinde tehlikeli madde taşıdığı belirtilen trenin 35 vagonu raydan çıktı; olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale ederken yetkililer can kaybı ya da yaralanma olmadığını, sızıntı tespit edilmediğini açıkladı.

ABD'nin Texas eyaletinde tehlikeli madde taşıdığı belirtilen tren raydan çıktı.

35 VAGON RAYDAN ÇIKTI

ABD'de yayın yapan ABC News kanalının haberine göre yetkililer, Texas'ın Palo Pinto bölgesinde bir trenin 35 kadar vagonunun raydan çıktığını açıkladı.

Yetkililer, trenin tehlikeli madde taşıdığının değerlendirildiğini belirtti.

Acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve küçük çaplı bir yangına müdahale ettiğini kaydeden yetkililer, kazada can kaybı veya yaralı olmadığını ifade etti.

Yetkililer, vagonlardan sızıntı gözlemlenmediğini, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

