PODCAST CANLI YAYIN

Şüpheler oğullarına çevrilmişti! Reiner çiftinin ölüm nedeni belli oldu

Dünyaca ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'in evinde bıçaklanarak ölü bulunmasının ardından 32 yaşındaki oğulları Nick Reiner "cinayet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Çiftin resmi ölüm nedeni "çok sayıda kesici-delici alet darbesiyle yaralanma" olarak açıklandı.

Giriş Tarihi:
Şüpheler oğullarına çevrilmişti! Reiner çiftinin ölüm nedeni belli oldu

Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın resmi ölüm nedeni açıklandı. Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın "çok sayıda kesici-delici alet darbesiyle yaralanma" sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Çiftin ölümü kayıtlara resmen cinayet olarak geçti.

ABDde Güllü vakası! Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi evlerinde ölü bulundu: Aileden biri sorgulanıyorABDde Güllü vakası! Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi evlerinde ölü bulundu: Aileden biri sorgulanıyor

Cinayetin baş şüphelisi olan oğulları Nick Reiner ise olaydan sonra ilk kez mahkemede görüldü.

Nick Reiner'ın avukatı Alan Jackson basına yaptığı açıklamada müvekkilinin duruşmasının 7 Ocak 2026 tarihine ertelendiğini ve olayda "son derece karmaşık ve ciddi meseleler" bulunduğunu ifade etti.

Hayatını kaybeden Rob Reiner ve eşi Michele ReinerHayatını kaybeden Rob Reiner ve eşi Michele Reiner

ÜNLÜ YÖNETMEN VE EŞİ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

ABD'li yönetmen Reiner ve eşi 15 Aralık'ta evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü ve olayla ilgili bir aile üyesinin sorgulandığını duyurmuştu. Reiner'ın 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner, "cinayet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

ABDli ünlü yönetmen Rob Reinerin ölümü sonrası Trumptan tepki çeken çıkış: Trump Bozukluğu Sendromundan hayatını kaybetti!ABDli ünlü yönetmen Rob Reinerin ölümü sonrası Trumptan tepki çeken çıkış: Trump Bozukluğu Sendromundan hayatını kaybetti!
ABD'li ünlü yönetmen Rob Reiner'in ölümü sonrası Trump'tan tepki çeken çıkış: "Trump Bozukluğu Sendromu"ndan hayatını kaybetti!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak gözaltında Şeyma Subaşı firari
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün! Pazarlıkta hangi formüller masada?
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan ve Trump diplomasisi krizi çözdü! CAATSA kalkıyor 6 F-35 geliyor
GAİN soruşturması genişletiliyor! Ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Fenerbahçe transferde çıldırdı! Forvet ve orta sahaya iki dünya yıldızı
Türk Telekom
Emekliye yeni maaş rehberi: Kök zam ve katsayı hesabı nasıl yapılacak? A’dan Z’ye formüller
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu partilerine katılanlar kariyerlerinde hızla yükseldi
Erbain soğukları ile dondurucu kışa hazır olun! 3 günlük süre verildi: Eksileri göreceğiz
Gazze’nin vicdanı Beştepe’de yankılandı! Hind Rajab’ın çığlığı beyaz perdeye taşındı
Evde hesap değişti! 1 milyon TL’lik kredide 214 bin TL cepte kalacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Yeniden ifade veren Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Terörsüz Türkiye'de rapor süreci! AK Parti Başkan Erdoğan'a sunacak | MHP'den "müşterek rapor" çıkışı
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler
Organize işler kirli ittifak! Kabarık dosyada hesap günü: Cengiz Çallı tutuklandı Rezan Epözdemir'e tahliye yok
Okan Buruk'tan yıldız futbolcuya kesik! Başakşehir maçında forma o isimlerin
CHP'de "paralel genel merkez" ve "aday ofisi" krizi! Özgür Özel ipleri Silivri'ye bıraktı: Parti içi muhalefet ayaklandı
Kocaeli'de silahlı saldırı: Futbolcu Uğurcan Bekçi ağır yaralandı
Kuruluş Orhan'da heyecan dorukta! Flavius Fatma Hatunu Mabed şövalyelerinden kurtardı