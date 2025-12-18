Şüpheler oğullarına çevrilmişti! Reiner çiftinin ölüm nedeni belli oldu

Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın resmi ölüm nedeni açıklandı. Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın "çok sayıda kesici-delici alet darbesiyle yaralanma" sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Çiftin ölümü kayıtlara resmen cinayet olarak geçti.

Cinayetin baş şüphelisi olan oğulları Nick Reiner ise olaydan sonra ilk kez mahkemede görüldü.

Nick Reiner'ın avukatı Alan Jackson basına yaptığı açıklamada müvekkilinin duruşmasının 7 Ocak 2026 tarihine ertelendiğini ve olayda "son derece karmaşık ve ciddi meseleler" bulunduğunu ifade etti.