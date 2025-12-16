Donald Trump Oval Ofis'te tepki çeken sözlerini savundu

OLAYIN GEÇMİŞİ

78 yaşındaki Reiner ile 68 yaşındaki eşi Michele, pazar günü öğleden sonra Los Angeles'taki evlerinde vahşice öldürülmüş halde bulunmuştu. Çiftin, iddialara göre 32 yaşındaki oğulları Nick tarafından öldürüldüğü öne sürülüyor.

Televizyon klasiği All in the Family dizisindeki rolüyle Emmy ödülü kazanan ve daha sonra This Is Spinal Tap, Stand By Me ile When Harry Met Sally gibi sevilen filmlerin yönetmenliğini yapan Reiner, koyu bir liberal Demokrat olarak biliniyor ve partiye önemli bağışlar yapan isimler arasında yer alıyordu.

Eşi Michele Reiner ise başarılı bir fotoğrafçılık kariyerine sahipti; çalışmaları arasında, Trump'ın ünlü kitabı The Art of the Deal'in orijinal kapak fotoğrafını çekmesi de bulunuyordu.