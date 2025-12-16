ABD'li ünlü yönetmen Rob Reiner'in ölümü sonrası Trump'tan tepki çeken çıkış: "Trump Bozukluğu Sendromu"ndan hayatını kaybetti!
ABD Başkanı Donald Trump’ın, vahşice öldürülen oyuncu ve yönetmen Rob Reiner’ın ölümünü kendisine yönelik muhalefetiyle ilişkilendirmesi tepki çekti. Trump yaptığı açıklamada Reiner'in “Trump Derangement Syndrome” yani Trump Bozukluğu Sendromu sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, trajik bir şekilde öldürülen oyuncu ve yönetmen Rob Reiner'ın, kendisine yönelik muhalefetiyle "insanları çıldırttığını" söyledi ve Trump Derangement Syndrome (Trump Bozukluğu Sendromu) sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Trump'ın Truth Social'da paylaştığı bu tuhaf ve sert ifadeler, farklı siyasi görüşlerden birçok ismin tepkisini çekti.
Trump, Truth Social'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Hollywood'da dün gece çok üzücü bir olay yaşandı. Bir zamanlar çok yetenekli bir film yönetmeni ve komedi yıldızı olan, ancak artık acı çeken ve zor durumda bulunan Rob Reiner, eşi Michele ile birlikte hayatını kaybetti. İddialara göre bu, başkalarında yarattığı öfke nedeniyle oldu; bunun nedeni ise TRUMP DERANGEMENT SYNDROME (bazı zamanlar TDS olarak da adlandırılır) şeklinde bilinen, zihni felç eden büyük, amansız ve tedavi edilemez bir hastalıkla olan ağır ve sarsılmaz saplantısıydı.
Trump paylaşımında, "Başkan Donald J. Trump'a duyduğu öfke dolu takıntısıyla insanları çıldırttığı biliniyordu. Trump yönetimi tüm hedefleri ve beklentileri aşarak büyük başarılara imza atarken ve Amerika'nın Altın Çağı belki de daha önce hiç olmadığı kadar yaşanırken, onun açık paranoyası da yeni zirvelere ulaştı. Rob ve Michele huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.
"SÖZ KONUSU TRUMP OLDUĞUNDA AKLINI YİTİRMİŞ BİRİYDİ"
Trump, öğleden sonra Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte bu sözlerinin arkasında durdu.
Başkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Açıkçası ben onun hayranı değildim. Trump söz konusu olduğunda, bana göre aklını yitirmiş biriydi" dedi.
Trump sözlerini şöyle sürdürdü: "Biliyorsunuz, Rusya aldatmacası vardı; onun arkasındaki isimlerden biriydi. Bence bu durum kariyerine de zarar verdi. Adeta aklını yitirmiş biri haline geldi… Dolayısıyla Rob Reiner'ın hiçbir şekilde, hiçbir anlamda hayranı değildim. Ülkemiz için çok kötü biri olduğunu düşünüyordum."
OLAYIN GEÇMİŞİ
78 yaşındaki Reiner ile 68 yaşındaki eşi Michele, pazar günü öğleden sonra Los Angeles'taki evlerinde vahşice öldürülmüş halde bulunmuştu. Çiftin, iddialara göre 32 yaşındaki oğulları Nick tarafından öldürüldüğü öne sürülüyor.
Televizyon klasiği All in the Family dizisindeki rolüyle Emmy ödülü kazanan ve daha sonra This Is Spinal Tap, Stand By Me ile When Harry Met Sally gibi sevilen filmlerin yönetmenliğini yapan Reiner, koyu bir liberal Demokrat olarak biliniyor ve partiye önemli bağışlar yapan isimler arasında yer alıyordu.
Eşi Michele Reiner ise başarılı bir fotoğrafçılık kariyerine sahipti; çalışmaları arasında, Trump'ın ünlü kitabı The Art of the Deal'in orijinal kapak fotoğrafını çekmesi de bulunuyordu.
"TRUMP YENİDEN GELİRSE DEMOKRASİ ÇÖKER DEMİŞTİ"
Rob Reiner, 2017 yılında Variety dergisine verdiği bir röportajda Trump'ı, "Amerika Birleşik Devletleri başkanlığını üstlenmiş gelmiş geçmiş en yetersiz insan" olarak nitelemişti. Reiner, geçen yıl The Guardian'a yaptığı açıklamada ise Trump'ın Beyaz Saray'a yeniden dönmesi halinde, Amerika'daki demokrasinin "çökebileceğini" savunmuştu.
Başkanın, merhum Hollywood devi ve ünlü komedyen Carl Reiner'ın oğlu olan Reiner hakkında yaptığı bu açıklamalar, muhafazakâr çevreler de dahil olmak üzere geniş bir kesimde öfkeye yol açtı.