Siyonist Gvir'den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi

İsrailli yetkililerin Filistinli masumlara ve esirlere karşı işlediği suçların tüm dünya tarafından izlendiğine dikkati açıklamada, şunlar kaydedildi:

Açıklamada, "Ben-Gvir'in Filistinli esirlere yönelik kötü muamele ve işkenceyi ifşa ederek onları idamla tehdit ettiği sahneler, işgalci İsrail'in Filistinli esirlere yönelik sadist ve faşist tutumunu gözler önüne seriyor." ifadeleri kullanıldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirleri "terörist" şeklinde göstererek, esrilere karşı işkence ve idam talebinde bulunmasına tepki gösterildi.

Filistin halkına ve kutsallarına yönelik saldırılarıyla sürekli gündeme gelen İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, birkaç gün önce de İsrail'deki bir hapishaneye ziyareti esnasında Gazze'deki yıkımı gösteren posterin önünde yaptığı konuşmayı Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ben-Gvir, söz konusu paylaşımdan bir gün sonra 21 Ekim'de de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere işaret ederek, "teröristler için idam cezası" yasasının en kısa sürede çıkarılmasını umduklarını ifade etmişti.

Filistinli esirlere işkencenin görüntüleri, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"O zamana kadar, hak ettikleri şartlar altında cezaevinde kalmaya devam edecekler." ifadesini kullanan Ben-Gvir, gözaltı koşullarını yasal olarak mümkün olan en asgari düzeyde tutacağını ve bu koşulları daha da sıkılaştırarak caydırıcılığı güçlendirmeye devam edeceğini savunmuştu.

Ben-Gvir, bunlardan önceki açıklamalarında ise "terör suçları için idam cezası" yasa tasarısı 3 hafta içinde oylama için Meclis Genel Kuruluna getirilmezse, iktidara destek vermeyeceği tehdidinde bulunmuştu.