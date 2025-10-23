Siyonist Gvir'den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi

PODCAST CANLI YAYIN

Siyonist Ben Gvir'den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi

Siyonis İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, insanlık dışı koşullarda tutulan Filistinli esirlere yönelik alçakça çağrılarda bulunarak “idam” istedi. Hamas, İsrail hapishanelerindeki kötü muameleyi kınayarak, "Ben-Gvir'in Filistinli esirlere yönelik kötü muamele ve işkenceyi ifşa ederek onları idamla tehdit ettiği sahneler, işgalci İsrail'in Filistinli esirlere yönelik sadist ve faşist tutumunu gözler önüne seriyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayının ardından 10 Ekim'in ilk saatlerinde yürürlüğe girmişti.

Geçtiğimiz hafta ateşkesin ardından İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 2 bin Filistinli esirin serbest bırakılmıştı.

Hamas, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hapishanesinden Filistinlilerin serbest bırakılması ulusal ve tarihi bir başarıdır. Esirlerin özgürlüğe kavuşması, halkımızın onurlu mücadelesinde parlak bir dönüm noktasıdır. Esirler meselesi, ulusal önceliklerimizin merkezinde kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Hamas, yaptığı açıklamasının devamında, serbest bırakılan esirlerin maruz kaldığı "iki yıl süren ağır fiziksel ve psikolojik işkenceleri" de ifşa ettiklerini belirterek uluslararası insan hakları kuruluşlarını harekete geçmeye çağırdı.

FİLİSTİNLİ ESİRLERE İŞKENCENİN GÖRÜNTÜLERİ

İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin gördüğü işkencelerin görüntüleri ortaya çıktı.

HÜCREDEKİ ESİRLERE SİYONİST VAHŞET

Tüm bunlar yaşanırken Siyonist İsrail Güvenlik Bakanı Ben Gvir, insan dışı şartlarda tutulan Gazzeli esirlerin hücrelerine baskın düzenleyerek skandal çağrıda bulundu.

Ben-Gvir, İsrail'in güneyinde yer alan Ketziot Hapishanesi'nde Filistinli esirlerin tutulduğu küçük hücrenin önünde kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, insanlık dışı koşullarda tutulan Filistinlilerin bulunduğu hücrelerin kapısından seslenerek şu ifadeleri kullandı:

Burada herkesi yere yatırıyorlar, hepsini. Evet, herkes yerde yatıyor. Koşullar en düşük seviyede, bak... Çek bunu! En düşük şartlar, gerçekten. Ne reçel var, ne çikolata... Ne televizyon var, ne radyo... Halktan aldığımız hiçbir şey yok burada. Ama bir şey daha olması gerek... Ronish (idam).

HAMAS'TAN FİLİSTİNLİ ESİRLERE İŞKENCEYLE ÖVÜNEN BEN-GVİR'E TEPKİ

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirleri "terörist" şeklinde göstererek, esrilere karşı işkence ve idam talebinde bulunmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Ben-Gvir'in Filistinli esirlere yönelik kötü muamele ve işkenceyi ifşa ederek onları idamla tehdit ettiği sahneler, işgalci İsrail'in Filistinli esirlere yönelik sadist ve faşist tutumunu gözler önüne seriyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrailli yetkililerin Filistinli masumlara ve esirlere karşı işlediği suçların tüm dünya tarafından izlendiğine dikkati açıklamada, şunlar kaydedildi:

İsrail'den teslim alınarak Gazze'ye getirilen Filistinli esirlerin cenazeleri, maruz kaldıkları barbarca işkence ve kötü muamele nedeniyle tanınmaz halde. Uluslararası toplumu ve dünyadaki özgür insanları, bu işgalci Nazilerin işledikleri suçları kamuoyuna açıklamaları ve uluslararası mahkemelerde yargılamaları çağrısında bulunuyoruz.

AŞIRI SAĞCI BAKAN BEN-GVİR'İN SALDIRI VE TEHDİTLERİ

Filistin halkına ve kutsallarına yönelik saldırılarıyla sürekli gündeme gelen İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, birkaç gün önce de İsrail'deki bir hapishaneye ziyareti esnasında Gazze'deki yıkımı gösteren posterin önünde yaptığı konuşmayı Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ben-Gvir, söz konusu paylaşımdan bir gün sonra 21 Ekim'de de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere işaret ederek, "teröristler için idam cezası" yasasının en kısa sürede çıkarılmasını umduklarını ifade etmişti.

"O zamana kadar, hak ettikleri şartlar altında cezaevinde kalmaya devam edecekler." ifadesini kullanan Ben-Gvir, gözaltı koşullarını yasal olarak mümkün olan en asgari düzeyde tutacağını ve bu koşulları daha da sıkılaştırarak caydırıcılığı güçlendirmeye devam edeceğini savunmuştu.

Ben-Gvir, bunlardan önceki açıklamalarında ise "terör suçları için idam cezası" yasa tasarısı 3 hafta içinde oylama için Meclis Genel Kuruluna getirilmezse, iktidara destek vermeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

