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SEC, derecelendirme kuruluşlarına ceza yağdırdı! Moody's Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings...

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 6 kredi derecelendirme kuruluşuna ceza yağdırdı. Öte yandan SEC şirketler ve personellerinin elektronik iletişimleri sürdürme ve koruma konusundaki önemli başarısızlıkları nedeniyle suçlamalar yöneltildiği duyuruldu.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 01:35 Güncelleme 04 Eylül 2024, 01:35
SEC, derecelendirme kuruluşlarına ceza yağdırdı! Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings...

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), "önemli kayıt tutma hataları" dolayısıyla altı kredi derecelendirme kuruluşuna 49 milyon doların üzerinde ceza verdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)

SEC'den yapılan açıklamada, altı derecelendirme kuruluşuna, şirketler ve personellerinin elektronik iletişimleri sürdürme ve koruma konusundaki önemli başarısızlıkları nedeniyle suçlamalar yöneltildiği duyuruldu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)

Söz konusu şirketlerin ilgili suçlamaları kabul ettiği ve toplamda 49 milyon dolardan fazla ceza ödeyeceği belirtilen açıklamada, 6 şirketin kayıt tutma hatalarını ele almak için prosedürlerinde iyileştirmeler uygulamaya başladığı aktarıldı.

Açıklamada, Moody's Investors Service ile S&P Global Ratings'in 20'şer milyon dolar, Fitch Ratings'in 8 milyon dolar, AM Best Rating Services'in 1 milyon dolar, HR Ratings de Mexico'nun 250 bin dolar ve Demotech'in 100 bin dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)

SEC NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Amerika Birleşik Devletleri'nde menkul kıymetler ve borsaları denetleyen bir kuruluştur. Komisyon, federal menkul kıymet yasalarını uygulamak, menkul kıymet kurallarını önermek ve menkul kıymetler endüstrisini, ülkenin hisse senedi ve opsiyon borsalarını ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elektronik menkul kıymet piyasaları dahil olmak üzere diğer faaliyet ve kuruluşları düzenlemekten sorumludur. Merkezi Washington'da yer almaktadır.



DERECELENDİRME KURULUŞLARI NEDİR?

Uluslararası derecelendirme kuruluşu, uluslararası piyasalarda varlığını sürdüren kurumların kredi itibarının seviyesini ölçen firmalara verilen isimdir. Bu kurumların analizleri sonucunda oluşan puanlar, analize konu olan kurumun borçlu tarafta olduğunda, borcunu geri ödeyebilme gücünü gösterir.

Uluslararası değerlendirme kurumlarının en çok analiz ettiği kurumlar, büyük ölçekli şirketler ve devletlerdir. Şirketlerin piyasaya sürdüğü tahvil gibi kredi kâğıtlarının, devletlerin ise yatırım ortamlarının risk durumları öğrenmek isteyen yatırımcılar, bu kurumların yayımladığı skor tablolarını dikkate alırlar.

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