Paris’te Louvre Müzesi soygunu güvenlik skandalıyla gündeme geldi! Hırsızlar 8 değerli mücevheri çaldı

Paris'teki Louvre Müzesi'ni pazar sabahı soyan hırsızlar, 8 çok değerli mücevherle kaçmayı başardı. Fransızlar güvenlik zafiyetinin bu soyguna davetiye çıkardığı görüşünde.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ocak ayında duyurduğu "Yeni Rönesans Projesi" kapsamında yeni bir ana güvenlik planının hayata geçirildiğini açıklanmıştı. Yeni nesil kameralar, çevre tespit sistemleri ve yeni bir güvenlik kontrol merkezi ile geliştirilmiş güvenlik önlemleri alınmıştı.

Ancak hırsızların soygun rotasındaki kameraların çalışmadığı, hatta odadaki kayıt cihazlarının da devre dışı olduğu anlaşıldı. Hatta sessiz alarmın bile devreye girmemesi skandalın boyutlarını gösteriyor. Louvre'a giren hırsızları yakalamak artık sadece bir suçu çözmekle ilgili değil, aynı zamanda ulusal hazineleri ve Fransa'nın itibarını kurtarmakla ilgili olduğu açıklandı.