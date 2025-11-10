Paris İstinaf Mahkemesi kararı açıkladı! Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e tahliye

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcılığı, 21 Ekim'de La Sante Cezaevi'ne giren Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy tahliye edildi

Duruşmaya video konferans yöntemiyle katılan Sarkozy, hüküm giydiği Libya davası kapsamında kendisine yöneltilen suçlamaları bir kez daha reddederek, tutukluluk koşullarının zor olduğunu kaydetti.

Sarkozy, "Cezaevi ile tanışmak için 70 yıl bekleyeceğimi asla hayal edemezdim. Bu çile bana dayatıldı, çektim. (Hapishane koşulları) Zor, bu çok zor." ifadelerini kullandı.