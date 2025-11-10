PODCAST CANLI YAYIN

Paris İstinaf Mahkemesi kararı açıkladı! Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e tahliye

Fransa'da "Libya davası" kapsamında suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen ve 20 gündür cezaevinde bulunan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Paris İstinaf Mahkemesi kararı açıkladı! Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e tahliye

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcılığı, 21 Ekim'de La Sante Cezaevi'ne giren Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy tahliye edildi

Duruşmaya video konferans yöntemiyle katılan Sarkozy, hüküm giydiği Libya davası kapsamında kendisine yöneltilen suçlamaları bir kez daha reddederek, tutukluluk koşullarının zor olduğunu kaydetti.

Sarkozy, "Cezaevi ile tanışmak için 70 yıl bekleyeceğimi asla hayal edemezdim. Bu çile bana dayatıldı, çektim. (Hapishane koşulları) Zor, bu çok zor." ifadelerini kullandı.

Paris İstinaf Mahkemesi kararı açıkladı! Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e tahliye (İHA)Paris İstinaf Mahkemesi kararı açıkladı! Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e tahliye (İHA)

Ülkesini sevdiğini dile getiren Sarkozy, "Gerçeğin ortaya çıkması için mücadele ediyorum." dedi.

Savcılığın talebi üzerine mahkeme, Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, adli kontrol koşulları kapsamında Sarkozy'nin Adalet Bakanı Gerald Darmanin ile iletişime geçmesini yasakladı.

Sarkozy'nin bugün cezaevinden çıkması bekleniyor.

Paris İstinaf Mahkemesi kararı açıkladı! Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e tahliye (İHA)Paris İstinaf Mahkemesi kararı açıkladı! Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e tahliye (İHA)

SARKOZY 5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ
Fransa'da 2007-2012 döneminde cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül'de görülen Libya davasında, Sarkozy'nin "pasif yolsuzluk, kamu fonlarını zimmete geçirmeyi gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı" suçlarından beraatine, ancak "suç örgütü kurmak" suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da 21 Ekim'de cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin serbest bırakılması için aynı gün başvuru yapılmıştı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy canlı yayında hapse girdi! Monte Kristo Kontunu yanına aldı: Çakal Carlos da o hapishanede yatmıştıEski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy canlı yayında hapse girdi! Monte Kristo Kontunu yanına aldı: Çakal Carlos da o hapishanede yatmıştı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan davet etti tarih belli oldu! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'ye geliyor
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ne zaman? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
D&R
Atatürk'ün vefatında 2 büyük muamma! 9'u 5 geçe mi öldü, zehirlendi mi? Baş şüpheli Hitler'in hekimi... Peki ya İsmet İnönü?
İdefix
Şaibeli kurultayda istinaf süreci! Lütfü Savaş ve delegeler dilekçe verdi: Mevcut CHP şaibelerden arınmadıkça meşru bir zemin elde edemez
CANLI ANLATIM | Şam–Washington hattında tarihi temas: Şara Beyaz Saray’da! Kritik ziyaret öncesi Şara'ya flaş suikast iddiası!
Futbola "temiz eller" şart! 17'si hakem 19 kişiye tutuklama talebi | Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
Özgür Özel'in yapamadığını Gürsel Tekin CHP adına yaptı! Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusu: TAKVİM dilekçeye ulaştı
BeIN Sports'a oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? "Güntekin'i getirin bana"
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Türkiye'de son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandı!
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de Bahçeli ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: "Küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"
Kar ve don alarmı verildi! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı: O illerde kış provası başlıyor! İstanbul, İzmir...
CHP’de fırtına dinmiyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na sert gönderme
Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi
Galatasaray'ın Kocaelispor yenilgisi sonrası şok sözler! "Tembellik ve gevşeme"