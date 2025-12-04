Otopside ketamin çıktı doktor hapis cezası aldı! Matthew Perry’nin ölümünde istismar detayı

Dr. Salvador Plasencia, EPA

PERRY'NİN DOKTORUNA HAPİS

Perry'nin doktoru Dr. Salvador Plasencia'ya Perry'nin aşırı doz nedeniyle hayatını kaybetmesinden önceki haftalarda kendisine ketamin sattığını kabul etmesi üzerine 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Los Angeles'taki bir federal mahkemede Yargıç Sherilyn Peace Garnett, 44 yaşındaki Dr. Salvador Plasencia'ya 2,5 yıllık hapis cezasının yanı sıra iki yıl denetimli serbestlik verdi.

"BAĞIMLILIĞINI İSTİSMAR ETTİNİZ"

Yargıç, Plasencia'nın Perry'yi öldüren ketamini sağlamadığının belirtti ve "Sen ve diğerleri, Mr. Perry'nin ketamin bağımlılığını beslemeye devam ederek onun böyle bir sona giden yolda ilerlemesine yardımcı oldunuz. Mr. Perry'nin bağımlılığını kendi çıkarın için istismar ettiniz." şeklinde konuştu.