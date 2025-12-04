Otopside ketamin çıktı doktor hapis cezası aldı! Matthew Perry’nin ölümünde istismar detayı
Friends’in yıldızı dünyaca ünlü oyuncu Matthew Perry’nin ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte Perry’nin ölümüne ilişkin detaylar…
Dünyaca ünlü Friends dizisinin yıldızlarından Matthew Perry'nin ölümüne ilişkin soruşturmada bir doktor hapis cezasına çarptırıldı.
EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU
Friends'te canlandırdığı Chandler Bing karakteri başta olmak üzere oyunculuğuyla 1990'lardan günümüze gündeme damga vuran Perry, 2023'te, Los Angeles'taki evinde ölü bulunmuştu.
Los Angeles County Adli Tıp Kurumu Perry'nin ölüm nedeninin "ketaminin akut etkileri", boğulma, kalp damar hastalığı ve opioid bağımlılığı tedavisinde kullanılan faktörler olduğu bildirildi. Perry'nin ölümü "kaza" olarak nitelendirildi.
OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI
Perry'nin otopsi raporunda vücudundaki ketamin düzeyinin çok yüksek olduğu ve bu sebeple hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu son dönemlerinde ketamin tedavisi görüyordu.
PERRY'NİN DOKTORUNA HAPİS
Perry'nin doktoru Dr. Salvador Plasencia'ya Perry'nin aşırı doz nedeniyle hayatını kaybetmesinden önceki haftalarda kendisine ketamin sattığını kabul etmesi üzerine 2,5 yıl hapis cezası verildi.
Los Angeles'taki bir federal mahkemede Yargıç Sherilyn Peace Garnett, 44 yaşındaki Dr. Salvador Plasencia'ya 2,5 yıllık hapis cezasının yanı sıra iki yıl denetimli serbestlik verdi.
"BAĞIMLILIĞINI İSTİSMAR ETTİNİZ"
Yargıç, Plasencia'nın Perry'yi öldüren ketamini sağlamadığının belirtti ve "Sen ve diğerleri, Mr. Perry'nin ketamin bağımlılığını beslemeye devam ederek onun böyle bir sona giden yolda ilerlemesine yardımcı oldunuz. Mr. Perry'nin bağımlılığını kendi çıkarın için istismar ettiniz." şeklinde konuştu.