Nobel’in kayıp sahibi Venezuelalı muhalif siyasetçi güvende

Norveç Nobel Enstitüsü, kayıplara karışan Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado'nun güvende olduğunu bildirdi. Nobel Ödülü'nün sahibi Machado'nun, törene yetişemeyeceği ancak sağlığının yerinde olduğu kaydedildi. Machado'nun ilerleyen zamanda Oslo'da Nobel Enstitüsü yetkilileriyle birlikte olacağı ifade edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN