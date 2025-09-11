Nepal’de büyük firar! 15 binden fazla mahkum cezaevinden kaçtı

Nepal, AA

MAHKUMLAR SOKAKLARA İNDİ

Başkentte kaçan mahkumların sokaklara inmesinin ardından ordu, hapishane çevresindeki bölgeleri kuşatma altına aldı.

Ülke genelinde firar eden mahkumlar arasında cinayet, tecavüz, insan kaçakçılığı gibi ağır suçlardan hüküm giyenler ve yabancılar olduğu belirtildi.

Bazı mahkumlar kolluk kuvvetleri tarafından yakalanırken bazıları ise sonradan kendi isteğiyle hapishanelere dönerek teslim oldu.

GÖSTERİCİLER HÜKÜMET BİNALARINI HEDEF ALIYOR

Bir yandan da göstericiler, siyasi figürleri ve hükümet binalarını hedef almaya devam ediyor.

Evinin göstericiler tarafından kundaklanmasıyla vücuduna ağır yanıklar alan Eski Nepal Başbakanı Jhala Nath Khanal'ın eşi Ravi Laxmi Chitrakar'ın hastanede tedavisine devam edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Aynı olayda yaralanan 27 diğer kişiden 25'i ise taburcu oldu.

Başbakan Oli'nin istifasının ardından ülkedeki siyasi belirsizlik de sürüyor. Kendi içlerinde fikir ayrılıkları yaşayan protestocular henüz geçici hükümeti yönetmesi için aday gösterecekleri kişiyi oy birliğiyle seçemedi.