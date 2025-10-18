KKTC’de kritik seçin yarın! İki devletli çözüm mü federasyon mu? Türkiye ile ilişkiler belirleyici olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da eylül ayında BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "Kıbrıs meselesinin çözümü daha önce defalarca denenmiş ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle tüketilmiş federasyon modeli üzerine bina edilemez. Kıbrıs Adası'nda iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır" şeklinde konuşmuştu.

Ersin Tatar, AA

TATAR'IN VAADİ TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Kıbrıs sorununun ön plana çıktığı ve ekonomi gibi konuların ise geri planda kaldığı seçimde belirleyici bir diğer husus ise Türkiye ile ilişkiler. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, seçim vaatlerinde Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığından vazgeçmeyeceklerini söylüyor.

KKTC'de seçim, AA

KKTC'de mevcut olarak parlamenter sistem geçerli. KKTC'yi resmi olarak yalnızca Türkiye tanıyor. ABD'nin ise Lefkoşa'da diplomatik resmiyeti olan bir ofisi bulunuyor. Suriye, Azerbaycan, Gine ve Libya'nın KKTC ile yakın ilişkileri bulunduğu öte yandan Pakistan ve Bangladeş'in daha önce KKTC'yi tanıma girişiminde bulunup dış baskı dolayısıyla engellendiği biliniyor.